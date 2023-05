Portrait de bénévole: Djamila Tamara, présidente de l'association "Les couleurs de la dalle" à Vitry-sur-Seine

Pouvez-vous nous présenter l’association ?

Djamila Tamara - Présidente de l'association "Les couleurs de la dalle" L’idée de départ de l’association, c’était de permettre à tous les habitants de sortir de l’isolement, d’échanger, de s’ouvrir au monde. On a commencé très modestement, en proposant de se retrouver autour d’une table, dans un moment de convivialité, simplement pour échanger.

Tout de suite, ça a pris. On avait monté la première marche. Une association, c’est comme un enfant : le premier pas acquis nous a permis de faire un deuxième pas, puis un autre et d’avancer.

Peu à peu, les habitants, les adhérents ont fait part de leurs besoins. Nous avons ainsi monté les premiers ateliers d’accompagnement à la scolarité. Les parents avaient besoin d’être aidé eux aussi pour accompagner les enfants. D’année en année, il y a eu une très forte demande pour l’apprentissage de la langue française.

Nous avons également conçu différents ateliers intergénérationnels autour de la couture, du crochet, du tricot : les seniors transmettent aux plus jeunes dans une ambiance chaleureuse de partage.

Aujourd’hui nous proposons également, toujours à la demande des adhérents, des ateliers sophrologie, des sorties familiales ou entre adultes, du sport et bientôt un atelier Taï Chi !



Qu’est-ce qui vous fait avancer ?

J’aime le cadre associatif.

Le bénévolat, cela fait partie de ma personne. Ce qu’on donne gratuitement, selon notre bon vouloir nous apporte énormément. J’aime favoriser la convivialité et œuvrer pour que des liens se tissent. L’humain, c’est fondamental.

Et je ne suis pas la seule ! Celles et ceux qui ont fondé l’association avec les habitants en 2009 sont toujours là. La doyenne, Alexandra de Roche, a 98 ans ! L’association, c’est pour nous tous, comme une deuxième famille. Cela nous apporte beaucoup de bonheur.

L’association, c’est comme un bateau. La casquette de présidente est quelques fois lourde à porter, mais l’équipe est là, motivée. Les adhérents donnent le cap et la solidarité est notre moteur.

Nous accordons une importance toute particulière à l’accueil des personnes porteuses de handicap. Elles participent à toutes nos activités et sont, pour certaines, bénévoles. Elles aussi, aident et accompagnent d’autres personnes et cela leur apporte beaucoup en termes de confiance, d’autonomie et d’épanouissement.

Les liens se soudent entre les personnes, quelle que soit l’origine, la génération, que la personne soit ou non porteuse de handicap. Vivre ensemble, avancer ensemble, c’est bien le propre de l’humain !