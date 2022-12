Portrait de bénévole: Mustapha Abbaoui, président du comité départemental de boxe anglaise

Pouvez-vous nous présenter votre association ?

Le Val-de-Marne compte environ 900 licenciés. Depuis toujours, nous avons pu compter sur les élus et agents départementaux qui apportent chaque année leur soutien aussi bien financier que logistique à la pratique sportive. Notre Département soutient notre comité de boxe et nous l’en remercions. Aujourd’hui des clubs val-de-marnais sont connus dans le monde aussi bien en tant qu’amateur que professionnel et en tant que niveau olympique , grâce à des champions et championnes, comme, Estelle Moselly, Oumaïma Bel Ahbib, Melina Mezrag, Océane Nkodia et Sofia Nabet Sangaré. Au quotidien, nous essayons d’accompagner les clubs dans leurs démarches administratives et réglementaires, dans leurs recherches de subventions, leur communication, l’organisation des créneaux et des animations ludiques. Pour mettre en lumière certains clubs, nous mettons en œuvre des animations et des rencontres. Par ailleurs, nous avons la chance d'être conseillé par des professionnels du sport qui nous apportent leur expertise tel que Rachid Hallaf, Mounir Barbouchi, Claude Quellec ainsi que d'anciens champions aujourd'hui entraineurs Mamadou Thiam, Mehdi Labdouni, William Pronzola, Azzedine Djerrari et bien d'autres.



Quels projets/valeurs porte-t-elle ?

Notre projet c’est l’universalité, la mixité de genre. Le principal frein, ce sont les idées reçues sur la pratique de la boxe. Pour les lever, on propose des animations et des séances gratuites pour convaincre les femmes que la boxe n'est pas seulement une affaire d'hommes. Nous organisons aussi des rencontres avec des sportives de haut niveau et des entraîneuses à l’échelon national, qui parlent de leur parcours. Mais la difficulté c’est la formation. Il faut former des cadres techniques femmes pour qu’elles deviennent des mentors pour les filles, mais aussi pour les garçons. Nos valeurs sont l’égalité, le savoir-vivre et le dépassement de soi, car souvent on sous-estime ses capacités. La boxe anglaise permet aussi une meilleure gestion de ses émotions et permet de se révéler.



Pourquoi vous engagez-vous ?

Les acteurs associatifs ont un rôle essentiel à jouer et il faut de la volonté pour changer les choses.

Je m’engage donc je suis !

C’est la base de la citoyenneté ! Nous sommes des acteurs du quotidien. Les études montrent que la société se reflète dans le sport (les inégalités...): les acteurs associatifs ont un rôle essentiel à jouer et il faut de la volonté pour changer les choses.

Comme je le disais nous faisons la promotion de la mixité de genre et de la mixité sociale. Nos clubs sont incités à féminiser leurs conseils d’administration et à faire la promotion d’un sport inclusif, en direction des femmes, des publics des quartiers prioritaires de la ville, de l'intergénérationnel, des personnes en situation de handicap.

Malheureusement, on constate souvent que ces publics ne sont pas consultés pour l’installation d’équipements sportifs adaptés. Par exemple, un banc de musculation classique ne sera pas accessible pour une personne en situation de handicap moteur malgré que le batiment est accessible aux PMR. C’est pour changer les choses que nous nous engageons.



Quelles évolutions avez-vous noté pour votre association dans le contexte actuel ?

Depuis la crise sanitaire, les bénévoles du comité souhaitent donner de plus en plus de leur temps. les plus anciens comme les plus jeunes veulent s’investir et se rendre utiles, en participant notamment à des formations fédérales (autour du sport) mais aussi à des formations sur la laïcité.



Et comment voyez-vous l’avenir ?

On espère implanter d’autres clubs de boxe anglaise en Val-de-Marne, notamment au sud du département, où nous constatons une carence. Nous souhaitons créer des liens avec d'autres fédérations sportives et développer des activités socio-culturelles. Nous voulons aussi mettre en place des activités en milieu scolaire. Enfin, nous avons dans l’idée de créer un internat ou un véritable centre de préparation pour des sportifs de haut niveau, à mi-chemin entre le club et l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP).



Notre actualité ? C’est un tournoi international de boxe anglaise à la Maison du handball, 1 Rue Daniel Costantini à Créteil, du 25 au 28 mai 2023.