Portrait de bénévole: Pauline RENARD - Rendez-vous utile !

Quels projets/valeurs porte-t-elle ?

Il s’agit de montrer que tout le monde peut être utile, et qu’à une petite échelle, on peut faire changer les choses. C’est surtout pour valoriser les jeunes des quartiers, qui subissent souvent des préjugés négatifs. En effet, contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas toujours demandeurs de services ou en demande de consommation, et même s’ils ont des difficultés d’insertion, ils sont prêts à aider de manière altruiste. C’est pour cela que l’on part de leurs idées et envies pour construire des actions.

D’une manière générale, nous agissons pour le vivre ensemble et l’inclusion.

Pourquoi vous engagez-vous ?

J’aime les défis ! Et je suis attachée aux jeunes, j’en connais certains depuis qu’ils sont petits car j’ai été éducatrice dans le quartier.



Je me suis engagée dans cette association car j’avais envie de mettre en valeur les habitants des quartiers et leur énergie : les jeunes sont utiles et répondent présents pour aider en proximité !

Quelles évolutions avez-vous noté pour votre association dans le contexte actuel ?

Si on m’a élue présidente, c’est parce que les jeunes étaient rebutés par l’aspect administratif, qu’ils avaient peur de cette responsabilité, et qu’ils estimaient qu’ils n’avaient pas de légitimité à être dirigeant. En outre,Je suis convaincue que plus on leur montrera qu’on croit en eux, plus ils croiront en eux !

Durant le confinement, les pouvoirs publics étaient contents de voir toutes ces initiatives citoyennes et associatives. Ils se sont rendus compte que la force humaine des gens « simples » était utile, mais depuis que nous revenons à la normale, c’est plus compliqué d’obtenir des financements. L’absence de reconnaissance au long cours peut être démotivante, et la charge administrative est lourde, lorsqu’on est bénévole.

Et comment voyez-vous l’avenir ?

L’avenir est contrasté, mais une association permet de créer un espace pour se retrouver et partager ; on sait pourquoi on est là, pour un but commun. C’est précieux !

Je quitte bientôt la France pour aller vivre et travailler au Québec, où la société met davantage en avant la "ressource citoyenne" et le "faire avec". Le Québec a une approche communautaire, non pas dans le sens négatif, mais comme des espaces, des territoires de partage et de vivre "vraiment" ensemble.