Portrait de bénévole : Sarah ROUSSEAU, administratrice de l’association Tremplin 94 – Solidarités femmes

Sarah Rousseau, Tremplin 94

Pouvez-vous nous présenter l’association, son objet et ses activités ?

L’association existe depuis 1995 et est spécialisée dans l’accueil d’urgence, l’accompagnement et l’hébergement. La mise en sécurité est le premier des objectifs de l’association. Pendant les permanences d’accueil, les femmes peuvent rencontrer un travailleur social qui va les écouter et être informées des dispositifs existants.

L’association peut également être sollicitée par le Parquet quand il y a une situation d’urgence. Tremplin 94 a été la première association à avoir le téléphone grave danger, un service de téléassistance accessible 7j/7 et 24h/24 destiné aux femmes victimes de violences conjugales.

Enfin, l’association organise tous les mois de novembre, La Mirabal, une course pour l’égalité et contre les violences faites aux femmes qui s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants et propose des courses chronométrées de 2, 5 ou 10 km ainsi qu’une marche à allure libre. L’objectif ? Sensibiliser à la lutte contre les violences faites aux femmes en rassemblant public et partenaires à l’occasion d’un évènement sportif et chaleureux.

Comment se passe le quotidien à Tremplin 94?

Nous sommes joignables 24h/24 et accueillons un très grand nombre de femmes. Les chiffres sont malheureusement exponentiels. Lorsqu’il y a des difficultés sociales, les premières qui "trinquent" ce sont les femmes, et aussi les enfants.

Pendant les différents confinements, l’association a énormément œuvré. Ça a été terrible ! C’est un boulot énorme. Les équipes sont en permanence sous pression et confrontées à des situations dramatiques et douloureuses d’une extrême violence. Cela demande des nerfs d’acier.

Je suis très admirative des équipes sur le terrain (assistantes sociale, éducateurs et psychologues) qui se démènent dans tous les sens. Nous avons également la chance d’avoir une directrice exceptionnelle. Il n’y a pas de bénévoles de terrain. Les bénévoles s’investissent en tant qu’administrateurs, comme moi, et nous faisons de notre mieux pour soutenir et appuyer les salariés.

Pourquoi vous être engagée dans l’association ?

Cela fait une dizaine d’année que je suis administratrice au sein de Tremplin 94.

Dans ma vie professionnelle, j’ai été directrice adjointe du centre social Kennedy à Créteil et directrice de la ludothèque Cristal Ludo, dans le quartier du Palais à Créteil ainsi qu’enseignante. Avec une présence quotidienne sur le terrain, je me suis trouvée confrontée à des situations de violences conjugales. Les femmes viennent se confier, déposer leur parole et dire ce qu’elles n’ont pas pu dire ailleurs. L’écoute est extrêmement importante. J’ai beaucoup orienté et même accompagné certaines femmes aux commissariat pour les soutenir dans la démarche de dépôt de plainte. C’est dans ce contexte que j’ai connu l’association Tremplin 94.

Au niveau professionnel, j’étais confrontée à une perte de sens, avec beaucoup de paperasse et le sentiment de ne pas être entendue alors qu’on voyait sur le terrain les choses s’aggraver. Je me disais "Comment se fait-il que dans le pays des droits de l’homme, des femmes subissent quotidiennement des violences dont les enfants sont témoins ?". La question des conséquences sur les enfants est fondamentale. Les enfants sont des femmes et des hommes en devenir. Alors, ça m’a paru évident : je voulais m’investir bénévolement et apporter ma pierre à l’édifice, à mon niveau. J’ai senti et je savais que m’engager auprès de Tremplin 94 aurait du sens.

J’avais par ailleurs mesuré qu’il était difficile de trouver des administrateurs présents et investis. Ici, le conseil d’administration est assidu, pertinent et aidant. Personne ne botte en touche. Bien-sûr, on a des échanges, des débats, on est différents et on n’est pas toujours d’accord sur tout. Mais cela nous permet d’avancer. Ici, je me sens vraiment utile et j’ai trouvé ma place au sein de l’association.