Proj’aide augmente la fréquence de sa newsletter

Au regard des circonstances exceptionnelles dues à la crise du COVID-19, la newsletter du service public départemental Proj’aide sera envoyée plus souvent qu’à l’accoutumée pour garder le contact et mieux vous informer.

Retrouvez les informations utiles à votre association : de l’information juridique et pratique, de l’information locale sur l’engagement citoyen, mais aussi des conseils, des témoignages et des idées pour avancer sur vos projets durant cette période de confinement. Et n’oubliez pas, le Conseil départemental continue à accompagner les bénévoles. L’équipe de Proj’aide est en télétravail et vous répond par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par courriel du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Vous pouvez également prendre contact par courriel avec votre conseillère technique. Enfin, les formations du service Proj’aide sont annulées jusqu’à une date indéterminée. Pour autant, en prévision d’une reprise de l’activité, nous maintenons l’ouverture des pré-inscriptions, sous réserve de confirmation. A très bientôt.