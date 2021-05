Proj’aide s’équipe d’Acceo, une plateforme d’interprètes en langue des signes et d’un logiciel gratuit

L’accueil et l’accompagnement en rendez-vous par Proj’aide seront désormais possibles pour les bénévoles, porteurs et porteuses de projet sourdes, malentendantes ou aphasiques grâce au logiciel ACCEO.

Depuis 2019, le Département permet aux citoyennes et citoyens val-de-marnais sourds, malentendants ou aphasiques d’être en relation avec plus de 300 équipements publics départementaux avec l’application ACCEO.

C’est désormais possible pour les citoyennes et citoyens portant un projet, les responsables associatifs et bénévoles qui souhaitent bénéficier de conseils pour leur vie associative.

Proj'aide et l'accessibilité

Le service Proj’aide poursuit sa démarche de mise en accessibilité de ses services pour les personnes en situation de handicap, afin que chacun et chacune puisse réaliser et faire vivre son engagement bénévole.

Le dispositif Acceo est constitué d’une plateforme de traducteurs à distance qui communiquent avec les personnes en ligne depuis les équipements connectés : tablettes, écrans d’ordinateurs ou téléphones des personnes. Le logiciel est téléchargeable gratuitement.

Etre accompagné

Avec l’application ACCEO sur son smartphone, la personne sourde ou malentendante peut engager un échange avec l’administration à distance ou en face à face et bénéficier d’une interprétation en langue des signes ou en retranscription écrite de l’oral réalisée par un professionnel de la plateforme Acceo.

Pour contacter le service Proj’aide par téléphone : téléchargez gratuitement l’application ACCEO sur votre smartphone et connectez-vous. Composez ensuite le 3994, numéro de la plateforme téléphonique du Département. La personne qui appelle pourra bénéficier d’une interprétation en temps réel de la communication téléphonique et sera ensuite transférée au service Proj’aide.

Pour l’accueil physique : les agentes du service Proj’aide peuvent désormais utiliser Acceo sur leurs outils de travail. Aussi bien pour un premier contact, à l’accueil de Proj’aide, que lors d’un rendez-vous avec une conseillère technique. Seule condition pour les rendez-vous, ceux-ci devront être pris 10 jours avant afin que le service Proj’aide puisse réserver un créneau de traduction auprès d’Acceo.

En 2020-2021, Proj’aide a proposé deux formations interprétées en Langue des signes française : Organiser une recherche de financements publics et privés » et « Rôles et responsabilités des membres du Bureau ».

En 2021-2022, nous poursuivrons la démarche en proposant trois nouvelles formations interprétées en langue des signes française.