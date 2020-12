Quelles sont les activités associatives autorisées pendant le confinement ?

Alors que le deuxième confinement est encore en vigueur, certaines associations ne savent toujours pas si leur activité est conforme à la règlementation et en accord avec l’attestation dérogatoire de sortie. Le service Proj’aide vous aide à y voir plus clair.

Tout d’abord, l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 rappelle que toute personne doit impérativement remplir une attestation de déplacement dérogatoire signée et datée lors de ses déplacements.

Les premiers types d’activités autorisées sont :

l’aide alimentaire ou d’urgence aux personnes vulnérables

la garde exceptionnelle d’enfants à condition que la ou le bénévole soit muni de son attestation, la case 4 "déplacements pour motif familial impérieux, pour assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants" cochée.

Les deuxièmes types d’activités autorisées prévues par la circulaire sur la prise en charge et le soutien des populations précaires face à l’épidémie du Covid-19 sont :

la mise à l’abri par l’accès à l’hébergement,

la coordination de l’aide alimentaire (qui comprend également la distribution de biens de première nécessité et produits d’hygiène, les problématiques d’addiction ou des troubles de la santé mentale)

l’accès des populations précaires aux dispositifs.

A condition que les bénévoles intervenant sur ces activités soient munis de leur attestation, la case 1 "déplacements professionnels" cochée.

Attention, pour ce cas, la justification du déplacement des bénévoles est fournie par la direction de l’association ; le modèle est disponible sur la page des attestations de déplacement dérogatoire.

Il en est de même pour les dirigeantes et dirigeants associatifs, qui doivent se déplacer pour la gestion quotidienne et urgente de l’association (qui ne s’est pas arrêtée !), ils et elles devront justifier avec la copie de la déclaration en préfecture attestant sa qualité de dirigeant•e de la structure.

Ensuite, les types d’activités mentionnés ci-dessus n’étant pas exhaustifs, il est possible de contacter le Bureau de la réglementation de la Préfecture du Val-de-Marne, pour les interroger sur votre situation, par téléphone au 01.49.56.62.09 ou par courriel (pref-associations@val-de-marne.gouv.fr), en précisant :