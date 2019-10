Quoi de neuf à ...Alfortville

L’association Le Refuge soutien et accueille depuis 2003 les jeunes LGBTQ+ (1) en situation de rejet familial et/ou victimes de discriminations. L’antenne val-de-marnaise s’installe à Alfortville et Réginald Dupuy, coordinateur départemental, nous en dit plus sur les valeurs et les missions de l’association.

Quelques mots sur l’association ?

Le Refuge est une association apolitique et aconfessionnelle, qui aide plus particulièrement les jeunes au quotidien. Sensible à toute forme de discrimination, elle n’opère pas de distinction de genre ou d’orientation sexuelle dans le recrutement des bénévoles et aspire à une mixité dans le collectif : les femmes et les hétérosexuels sont les bienvenu.e.s !

Les actions menées ?

Elles s’axent principalement autour de :

L’information, l’écoute et la sensibilisation de tous publics : parents ou proches d’enfants LGBT, enfants de parents LGBT, public lycéen, associations sportives notamment…

Une ligne de téléphone d’urgence ouverte 24h/24 permet de contacter le Refuge, quel que soit son lieu de résidence : 06 31 59 69 50

L’accompagnement psychologique et administratif de jeunes LGBTQ+ de 18 à 25 ans en situation d’isolement et/ou de rupture familiale

Lorsque le jeune n’est pas en danger dans sa famille, l’association effectue un suivi psychologique et accompagne sur le plan de l’insertion professionnelle ou scolaire.

L’hébergement de ces mêmes jeunes

Lorsque le jeune est en danger dans sa famille, l’association est en mesure de l’héberger durant 6 mois maximum. Les jeunes demandeurs d’asile victime de discriminations en raison de leur orientation sexuelle peuvent également être accueillis.

L’association dispose actuellement de 10 places en appartement, et de 2 studios tremplin dans le Val-de-Marne.

Cet hébergement obéit à des conditions : après entretiens avec un thérapeute et un travailleur social, la demande est validée –ou non- et Le Refuge et le jeune signent un contrat : en contrepartie de l’hébergement, le jeune s’engage notamment dans une démarche de réinsertion scolaire ou professionnelle, et à contribuer à la vie du groupe. Une fois la période de 6 mois passée, le jeune peut continuer de bénéficier d’un suivi et sa recherche de logement est facilitée par les partenariats noués par l’association.

Besoin de bénévoles ?

Oui, on a toujours besoin de bénévoles ! A partir du moment où l’association a trouvé le local à Alfortville, les propositions de bénévolat sont arrivées et l’équipe se compose actuellement de 11 bénévoles, dont des femmes et des hétérosexuel.le.s, ce qui est rare dans les associations de lutte contre l’homophobie.

Pour en savoir plus sur l’antenne départementale du Refuge

Adresse : 2 ter rue de Seine 94140 Alfortville

Contact : r.dupuy@le-refuge.org

Site : https://www.le-refuge.org/

(1) Lesbiennes, Gays, Bisexuel.le.s, Transexuel.le.s et Queer