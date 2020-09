Quoi de neuf à Créteil ? L’Agoraé : un projet d’épicerie solidaire à l’UPEC !

Cette fédération regroupe 14 associations. Elle œuvre pour l’amélioration de la vie étudiante.

Comment est né ce projet ?

Ce projet d’épicerie solidaire est né il y a quatre ans. La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 a révélé l’urgence de sa mise en place.

En effet, en mars dernier, au moment du confinement, nous avons communiqué sur les réseaux sociaux auprès des étudiantes et étudiants pour proposer à ceux qui en avait besoin une aide alimentaire et matérielle. C’était une première. Le soutien a également été moral. Nous avons pu parler longuement avec eux et mieux comprendre leurs difficultés. Une quinzaine d’étudiantes et étudiants ont été touchés durant cette période.

Nous avons alors décidé de tisser un partenariat avec la Croix Rouge. Des collectes et des distributions de produits alimentaires et d’hygiène ont été organisées. Cette aide a touché une cinquantaine de personnes et a perduré pendant l’été, une fois par semaine ou tous les quinze jours.

Cette période a-t-elle donné un coup d’accélérateur à votre projet ?

En effet ! La situation sanitaire compliquée a rendu encore plus fragile cette population déjà vulnérable. A cela s’est ajouté une crise de l’emploi, qui a aggravé ses difficultés financières. La crise que nous avons traversée a mis en lumière la situation de précarité constante des étudiantes et étudiants et a suscité l’intérêt pour notre projet d’épicerie solidaire. Plusieurs partenaires ont été sollicités : l’UPEC, le Département du Val-de-Marne, la Mairie de Créteil et le CROUS par exemple.

Qui est la cheville ouvrière du projet ?

Toutes les associations membres de la Fédération des associations de Créteil sont parties prenantes. Nous avons créé un pôle dédié au projet. Aussi, la Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE) a missionné un volontaire en Service Civique pour nous aider.

Comment fonctionnera cette épicerie solidaire ?

L’Agoraé est composée de deux parties.

La première est la partie « épicerie », à laquelle les étudiantes et étudiants auront accès sur critères sociaux. Nous prendrons en compte le reste à vivre, c’est-à-dire ce qui reste à la fin du mois quand on s’acquitte des dépenses courantes. Cette épicerie mettra à disposition des produits alimentaires de première nécessité, à cuisiner, en complément de l’offre du restaurant universitaire. Il y aura aussi des produits d’hygiène : savons, brosses à dents, protections périodiques, etc.

La seconde partie est le « lieu de vie », qui est aussi fondamentale. Il se trouve que les étudiantes et étudiants les plus précaires sont également les plus isolés. Une salle de convivialité et d’activités permettra un brassage des étudiantes et étudiants de tous horizons.

Toutes les propositions sont les bienvenues : des cours de cuisine, des formations aux premiers secours, des soirées Netflix, etc. L’Agoraé est portée par le réseau associatif. La force de la Fédération des associations de Créteil est de pouvoir mobiliser en un rien de temps une quarantaine d’étudiantes et étudiants pour donner un coup de main ! Tout le monde profitera de ce « lieu de vie » qui manque pour le moment sur le campus.

Quelle est la dernière étape ?

La mise à disposition d’un local sur le campus pour l’Agoraé. Nous devrions nous installer prochainement. Rendez-vous en novembre !