Quoi de neuf à Villeneuve-Saint-Georges ? La plateforme de l’association RDJeunes

« L’idée était d’accompagner les jeunes dans la durée et de mobiliser un réseau d’entreprises susceptibles de donner leur chance à des jeunes. »

RDJeunes, pour Rassemblement des jeunes pour la réussite, est une association créée en 2015 pour aider les jeunes Villeneuvois et Villeneuvoises –près de 50% des habitantes et habitants de la Ville ont moins de 30 ans – à sortir de la précarité.

Une des premières actions de l’association a été de de créer une plateforme d’offres de stages et contrats étudiants nommée « la Cordée job ». Simple d’utilisation, le site utilise la vidéo pour présenter la démarche d’accompagnement. Suivi par un tuteur ou une tutrice, le ou la candidate est épaulé dans la recherche d’emploi – aide à la réalisation du Curriculum Vitae (CV), à la rédaction de la lettre de motivation, à la préparation à l’entretien – et continue d’être soutenu pendant toute la durée du contrat. Un vrai plus pour ces jeunes qui manquent cruellement de réseau et d’accompagnement.

« Pour lancer la plateforme, on a organisé une soirée qui a réuni une dizaine d’entreprises et au sortir de la soirée, 6 jeunes ont été embauchés ! En plus du contrat, ils auront un diplôme qualifiant. »

Actuellement, on compte 37 entreprises qui se lancent dans une démarche responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en acceptant d’être nos partenaires. Entre mars et juin, nous partons à leur rencontre pour évaluer les besoins du bassin d’emploi et construire ensemble les offres à partir des compétences de la population villeneuvoise.

« Pendant la période de confinement, nous continuons notre activité en accompagnant les jeunes à distance. On propose de l’accompagnement scolaire par niveau et on les prépare aux examens à travers une classe virtuelle. Pour celles et ceux qui sont engagés dans un bilan de compétence, on propose des entretiens téléphoniques individuels pour qu’ils et elles continuent de travailler sur leur orientation professionnelle. L’objectif de cette plateforme est aussi de créer une banque de CV disponibles pour les entreprises du Val-de-Marne. »