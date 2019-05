Quoi de neuf à…Cachan

En plus de lutter contre le réchauffement climatique et d’être un projet citoyen et participatif, cette centrale solaire permettrait à terme de produire assez d’énergie pour répondre à la consommation électrique annuelle d’une trentaine de foyers.

Le 6 avril dernier la coopérative a été créée grâce à la participation financière de 157 citoyen.nes et à l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) qui co-finance le projet dans le cadre de l’appel aux projets d’énergie renouvelable participatifs et citoyens.

La coopérative devrait équiper entre 600 et 700m² de panneaux solaires les toits de l’école Plaine à Cachan et projette de multiplier les centrales solaires sur les toits des villes limitrophes.

Alors que le coût total de ce projet s’élève à au moins 140.000 euros, l’ADEME et les souscripteur.rices ont déjà participé à hauteur de 121.000 euros et le projet a reçu le soutien des villes d’Arcueil, de Cachan et du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Si vous souhaitez en faire partie, il est possible de souscrire à une action ou de faire un don.

Toutes les informations sur https://sudparis-soleil.fr/