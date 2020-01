Quoi de neuf à…Villiers sur Marne

Avec un prix élevé dans les auto-école classiques, le permis de conduire est souvent inaccessible pour un public fragile et sans emploi. L'auto-école sociale cible les jeunes sans qualification, les allocataires du RSA, les chômeurs de longue durée ou encore les parents isolés, qui pourront passer leur permis de conduire pour 400 €. A ce prix, ce dispositif est un véritable outil d’insertion rendu possible par un cofinancement du Conseil départemental 94, du territoire Paris-Est-Marne-et-Bois, de l'Etat et d'Emmaüs.

« Quand on cherche du travail, le permis B est presque systématiquement demandé. Avec cette auto-école, on lève un des premiers freins à l’emploi. » nous explique Menel MATHLOUTHI, chargée d’insertion à Emmaüs

« La formation a commencé le 9 septembre avec 17 apprenants. Aujourd’hui, 13 d’entre eux ont déjà obtenu le code. Le dispositif prévoit un an d’accompagnement aussi bien socio-professionnel que dans l’obtention du permis de conduire. Pour les apprenants, c’est très important d’obtenir le permis de conduire, c’est un vrai diplôme et ils se disent que s’ils arrivent à avoir le permis, ils arriveront aussi à mener à bien une formation professionnelle. C’est très dynamisant.

Notre objectif est d’accueillir 30 candidats sur 1 an. Notre équipe comprend un directeur, M. Lahcen Boukhenaissi, un moniteur et moi-même, chargée d’insertion. Le moniteur est un ancien encadrant technique de chez Emmaüs qui a suivi une formation pour devenir moniteur d’auto-école mais qui bien-sûr, a une dimension sociale fondamentale. »

« C’est la meilleure formation que j’aie jamais suivie. » s’enthousiasme Souad TRINI qui a intégré le dispositif en septembre. « Ici, il y a un moniteur qui est là pour nous expliquer quand on ne comprend pas, et c’est très important. On n’est pas seule dans une salle. J’ai eu mon code avec trois fautes seulement et j’en suis maintenant à 7 heures de conduite. Cet accompagnement donne confiance en soi.

Je suis une mère de famille de 3 enfants au chômage. Nous avons fait plusieurs séances de travail avec ma chargée d’insertion pour m’aider à identifier une formation proche de ma formation d’origine. Actuellement, je m‘oriente vers un diplôme de développeur web. Je suis allée à Pôle Emploi pour voir le nombre d’annonces. Je dois commencer la formation en février à l’école Simplon et j’ai également commencé une formation en anglais au Greta au mois de novembre. Ma chargée d’insertion est là pour moi et vraiment, je suis très motivée…je suis à fond ! »

« On se rend compte du chemin parcouru depuis le mois de septembre, c’est très émouvant » ajoute Menel MATHLOUTHI. « Même si la société va mal, on ne peut pas se permettre de « lâcher l’affaire » et de laisser des gens sur le bord de la route. Nous sommes des êtres humains, Il faut continuer à mener des projets et à donner de l’espoir aux gens ! »