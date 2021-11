Re-mobiliser les bénévoles : quels leviers ?

De nombreuses associations ont traversé la crise du COVID en se confrontant à de multiples problématiques qui sont venues questionner leur existence même : financements, activité en berne…et mobilisation du bénévolat !

En effet, face à l’épidémie entrainant une baisse de l’activité, de nombreux bénévoles ont suspendu leur engagement et pour certains aujourd’hui ne reviennent plus.

D’autres associations, agissant dans le champ de la solidarité notamment, ont vu arriver de nouveaux bénévoles salariés, plus jeunes soucieux de se rendre utiles pendant la pandémie.

Aujourd’hui, la question de la remobilisation des anciens bénévoles et de la mobilisation des plus récents (il faut les garder !) se pose au sein des bureaux et conseils d’administration.

Des associations seront présentes pour vous aider dans cette démarche : France bénévolat interviendra en présentant un guide dédié et une autre association apportera son témoignage.

Plus particulièrement, la commission inter associative (Cia) de France Bénévolat analyse, depuis le début de la crise, l’impact sur l’engagement bénévole associatif. La Cia propose aux associations un guide pour analyser et agir, élaboré à partir de l’expérience des 30 associations membres, représentant une assez grande diversité de réalités associatives. Patrick Grandperret, Vice-président de France bénévolat viendra partager les diverses actions mises en œuvre.



Inscription auprès de Proj'aide par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par courriel via projaide@valdemarne.fr