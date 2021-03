Relations et conflits au travail dans les petites entreprises associatives, étude de l’Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire (INJEP)

Publiée en décembre 2020, l'étude s'appuie sur la situation des petites entreprises associatives, employant moins de 50 femmes et hommes , qui regroupent en France 36 % de l’emploi associatif, soit environ un peu plus de 600 000 personnes salariées. Le service Proj'aide vous propose une synthèse et vous invite à lire l'étude complète.

M. Cottin-Marx*, auteur de cette étude, identifie dans un premier temps les principales spécificités du travail associatif et étudie dans un second temps, les conflits du travail dans les petites entreprises associatives. L’étude a par ailleurs été réalisée grâce à une enquête de terrain avec 45 entretiens réalisés entre septembre 2019 et mars 2020.

Les spécificités du travail en milieu associatif : entre engagement et salariat

Les personnes salariées du monde associatif (à 70% féminin) sont fortement touchées par la précarité: recours important aux CDD, horaires atypiques, temps partiel, salaires plus faibles que dans le public ou le privé lucratif mais ces facteurs dépendent du domaine d'activité de l'association et globalement, le cadre associatif permet plus la participation aux prises de décisions et le sentiment de fierté pour son travail que dans le secteur public.

En plus de ce sentiment de fierté, ces personnes sont motivées et acceptent de faire des sacrifices (d'heures supplémentaires ou de salaire notamment) en échange de la rétribution symbolique de travailler dans des associations d'intérêt général. Ce constat a une limite puisque ce "don du travail" est perçu comme une fatalité (par exemple lorsqu'il n'y a pas d'alternative sur le marché du travail) et qu'il peut dépendre du métier exercé.

Le salariat dans une association a ses particularités puisqu'il implique de travailler avec des bénévoles et pour des bénévoles employeurs et employeuses, qui s'engagent dans l'association pour conduire un projet et non pour avoir cette fonction employeur. La difficulté réside principalement dans le manque de temps, la méconnaissance des obligations ou encore la transposition du monde professionnel.

Les conflits du travail dans les petites entreprises associatives : des conflits révélateurs des attentes du salariat associatif

Dans cette seconde partie, il indique que "l’entreprise associative peut-être « accaparée » par une personne, une figure de l’association (même si celle-ci n’en est pas propriétaire), mais aussi que dans les petites entreprises associatives, les relations sont affinitaires, que la frontière entre engagement et travail est floue. Autant d’éléments qui déstabilisent la relation de travail." Sans contre-pouvoir des organes de gouvernance et sans application d'une organisation collégiale, l’organisation en est centralisée.

M.Cottin-Marx relate à travers trois témoignages que l’écart entre éthique et pratiques, entre les attentes du personnel salarié et les pratiques des entreprises associatives, et entre le collectif et l’individuel sont sources de conflits.

* Postdoctorant au laboratoire Techniques, territoires et sociétés du Centre National de la Recherche et des Statistiques (CNRS)