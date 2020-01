Report des formations annulées pendant le mouvement social : à vos agendas !

La formation « Communiquer sur les réseaux sociaux » initialement prévue le 17 décembre est reportée au mardi 4 février de 9h30 à 17h.

Être présent sur les réseaux sociaux, vous y pensez pour votre association. Comment développer sa notoriété et valoriser son activité via les réseaux sociaux ? Comment concrètement gérer et faire vivre un profil Facebook ou Twitter ? Comment gérer sa réputation numérique ?

La formation « Anticiper et évaluer les situations conflictuelles » initialement prévue le 10 décembre est reportée au vendredi 28 février de 9h30 à 17h.

Comment déceler les risques de conflits et les gérer quand ils apparaissent ? Quelle communication, quelles techniques adopter pour désamorcer le conflit ?

La formation « Le projet associatif, un outil pour dynamiser votre association » initialement prévue le 18 janvier est reportée au samedi 21 mars de 9h30 à 12h30.

Le projet associatif, on en parle mais à quoi cela sert-il ? Comment le construire de façon à ce qu’il constitue une véritable référence pour l’association ? Comment en définir les orientations tout en fédérant les équipes autour de valeurs communes ?

Lieu des formations

Conseil départemental du Val-de-Marne – Proj’aide

Immeuble Echat

121 avenue du Général de Gaulle

94000 CRETEIL

Pour s'inscrire

Préinscriptions en ligne

Par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par mail à projaide@valdemarne.fr