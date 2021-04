Retour sur la e-matinale « Monter un projet associatif étudiant »

Des initiatives étudiantes ont vu le jour ou se sont adaptées localement ou à l’international: le service Proj’aide a invité des spécialistes des projets associatifs étudiants et des bénévoles d’associations pour échanger sur le sujet et partager de bonnes pratiques.

Avec la participation de :

Christophe AMBROISE, chargé de projets « enseignement supérieur, recherche, innovation », Direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation Sociale, Département du Val-de-Marne

Laure SIMOUTRE, chargée du développement de la vie associative, Service Vie de Campus à Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Marie BARDIN, chargée de la vie institutionnelle et des relations extérieures - Association des études et du développement (AED), Institut d'études du développement de la Sorbonne (IEDES)

Sid Ahmed BEKHTI, bénévole de la Fédération des Associations de Créteil (FAC).

Apolline DENAIS, présidente de l’Association des Etudes et du Développement (AED) Alors que l’étude du réseau d’associations étudiantes

Animafac annonçait dans les résultats de son étude « L'impact de la crise sanitaire sur les associations étudiantes » (menée entre septembre et octobre 2020) que 87% des projets avaient été annulés, beaucoup d’étudiants et d’étudiantes se sont impliquées dans des projets solidaires.

Le Département engagé dans les initiatives étudiantes

Depuis 2012, le Département porte un dispositif d’une enveloppe de 30 000€ par an pour les associations rattachées à un établissement supérieur. L’important est d’avoir une activité implantée dans le Val-de-Marne, même si l’association agit par ailleurs en dehors du territoire.

Quelques exemples d’initiatives : des associations ayant des projets d’hygiène et de santé à l’international mais aussi des projets de festivals, des projets très techniques autour de la résistance à l’air, mais aussi des thématiques élargies de solidarité en regard avec la crise comme des distributions alimentaires, du soutien psychologique et de la fabrication de masques.

Christophe Ambroise, chargé de projets, raconte : « Les services ont dû se rapprocher des associations qui ont déposé des dossiers et qui étaient silencieuses. Finalement, malgré cette crise, on s’investit encore plus auprès des associations et à l’echelle des différents partenaires on est encore plus soudés. »

Les financements qui permettent de soutenir ces projets

En plus du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), il existe des fonds de solidarité des initiatives étudiantes, mais aussi des fondations d’entreprises ; il y a bien entendu les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que l’autofinancement par le financement participatif ou par la vente de produits. Christophe Ambroise souligne qu’il est important pour les associations de chercher des co-financeurs et de s’habituer avec ce mode de faire.

L’UPEC soutient les projets étudiants

Le service Vie de campus est composé d’un pôle initiative étudiante qui accompagne les associations étudiantes qui veulent porter des projets.

Laure Simoutre, chargée du développement de la vie associative, précise que le fonds de soutien aux initiatives étudiantes est instruit par une commission qui se réunit chaque mois et qui peut financer des projets étudiants avec très peu de restrictions en termes de thématiques.

Quelques exemples: des associations ont réorienté leurs projets pour s’inscrire dans une démarche plus globale comme «la semaine des droits des femmes », «la semaine d’actions pour la liberté d’expression » ou encore « la semaine d’actions contre le racisme et l’antisémitisme ».

Association des études et du développement, Institut d'études du développement de la Sorbonne

L’association a pour objectifs de développer des projets de recherche et de solidarité internationale en lien avec des structures locales.

Marie Bardin, chargée de la vie institutionnelle et des relations extérieures, indique que les bénévoles ont toujours été encouragés à développer un plan B, une modularité du projet. Quand il implique des déplacements, par exemple, prévoir l’impossibilité de se déplacer. L’idée pour s’adapter étant de renforcer le lien avec le partenaire local ou de développer une dimension numérique.

Paroles de bénévoles

Sid Ahmed Bekhti

« Recherche de financements, questions administratives et sécurité sur le lieu… On ne savait pas comment faire. On a eu la chance d’être accompagnés par l’université !

Dès le premier confinement on a décidé de s’adapter, on est passés par l’outil numérique en utilisant les réseaux sociaux. De plus en plus d’étudiants sont venus et on a dû mettre en place des permanences : on a permis aux étudiants isolés de venir discuter à plusieurs, puis on a proposé des paniers alimentaires très vite. »

Apolline Denais

« Nous avons rencontré beaucoup de difficultés sur nos projets de solidarité internationale, que ce soit pour obtenir des autorisations de l’université ou obtenir des subventions.

Le rôle du bureau étudiant était de donner un cadre, d’installer un climat rassurant. Plusieurs projets se sont constitués à l’international et plusieurs plans B se sont mis en place : relocalisations de projets, projets itinérants, le festival étudiant des Tropikantes sous forme de visio-conférence ouverte au plus grand nombre... »

Des conseils pour les associations étudiantes

Apolline Denais conseille de favoriser au maximum les échanges pour fluidifier le passage à l’action.

Laure Simoutre indique qu’il y a un besoin de se canaliser et de prendre beaucoup de temps pour mettre en place ses projets.

Christophe Ambroise soutient l’intérêt de s’engager pour avoir un projet collectif car cela permet vraiment de mettre du lien dans un groupe d’étudiants et de faire sens ensemble. De plus, l’engagement peut beaucoup apporter dans le parcours universitaire, les étudiants et étudiantes peuvent le mettre en valeur auprès de leurs futurs employeurs.

Enfin, Sid Ahmed Bekhti conseille vivement d’utiliser les réseaux sociaux.