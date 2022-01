Retour sur la Matinale du 3 décembre : "Re-mobiliser les bénévoles, quels leviers ?"

Guide « Covid, le bout du tunnel – Un nouvel élan pour le bénévolat »

Présentation par Patrick GRANDPERRET – Vice-président de France Bénévolat Ile-de-France

En préambule, quelques chiffres tirés de l’enquête Recherches et Solidarités d’octobre 2021

Il y a 12,5 millions de bénévoles en France agissant dans 1,5 million d’associations.

en France agissant dans 1,5 million d’associations. 5 millions des 12,5 millions sont des bénévoles réguliers , c’est à dire ayant un engagement au moins hebdomadaire.

des 12,5 millions , c’est à dire ayant un engagement au moins hebdomadaire. La tendance déjà notée dans l’étude France bénévolat de 2019 est confirmée: une augmentation du bénévolat des jeunes, bénévolat plus ponctuel, plus centré sur des actions concrètes à effet immédiat . Cette augmentation ne suffit pas à compenser une diminution du bénévolat des séniors, d’où les difficultés de gouvernance que rencontrent beaucoup d’associations.

. Cette augmentation ne suffit pas à compenser une diminution du bénévolat des séniors, d’où les difficultés de gouvernance que rencontrent beaucoup d’associations. La création d’association s, se situe à un rythme de 60 000 par an, en légère baisse en comparaison du rythme des créations avant le Covid (70 000 par an avant 2020).

s, se situe à un rythme de 60 000 par an, en comparaison du rythme des créations avant le Covid (70 000 par an avant 2020). Enfin la pandémie a occasionné des dégâts dans plus de 70% des associations , et 40 % d’entre elles ont dû cesser ou limiter leur activité.

, et 40 % d’entre elles ont dû cesser ou limiter leur activité. En ce qui concerne les bénévoles, leur engagement a suivi le rythme des confinements : forte augmentation du bénévolat jeune, baisse du bénévolat des plus âgés pendant les confinements et décrue de l’engagement bénévole au sortir des confinements.

Le guide « Covid, le bout du tunnel. Un nouvel élan pour le bénévolat » a pour objectif d’aider les associations à identifier les enjeux qui les concernent et à trouver des actions adaptées à la situation. Le guide a été élaboré à partir de l’expérience des 30 associations membres de la Commission Inter Associative de France bénévolat représentant une assez grande diversité de réalités associatives.

C’est un outil à utiliser en équipe pour donner ensemble un nouvel élan.

3 questions incontournables en réponse aux effets de la crise :

Comment faire revenir les bénévoles ?

Comment intégrer les nouveaux bénévoles ?

Comment renouer avec la convivialité, le plaisir d’être ensemble ?

7 enjeux majeurs ont été identifiés avec 3 niveaux d’action : à court terme, à moyen terme, à long terme

Bien intégrer les nouveaux bénévoles accueillis depuis le début de la crise

Refonder les collectifs

Garder le lien avec les bénévoles qui ont été contraints de rester chez eux pour raisons sanitaires

Garder le lien avec les bénévoles dont l’activité a été réduite ou suspendue par l'association

Faire revenir les bénévoles qui ont été contraints de rester chez eux pour raisons sanitaires

Faire revenir les bénévoles dont l’activité a été réduite ou suspendue par l'association

Assurer le renouvellement des dirigeants bénévoles

Témoignage de la Croix Rouge française – Val-de-Marne

Catherine BOUVET - Secrétaire de la délégation territoriale du Val-de-Marne

La Croix Rouge a bénéficié du fort élan de solidarité, notamment de la part des jeunes, au moment du premier confinement. Elle a également souffert de la prise de distance de bénévoles plus âgés qui ne souhaitaient plus s’engager comme avant.

La Croix Rouge propose des activités en fonction des possibilité d’engagement des bénévoles et des appétences: Un maître mot, s’adapter !

le bénévolat à distance est maintenu (Croix-Rouge écoute – Croix Rouge Chez Vous

de même que le bénévolat ponctuel avec ce qu’on appelle à la Croix-Rouge les Bénévoles d’un jour

A noter ! La Croix Rouge propose aux nouveaux arrivants de signer une charte pour partager les valeurs de l’association avec le bénévole. Elle organise également le tutorat des nouveaux bénévoles par un bénévole aguerri.

Se pose, bien évidemment, la question de l’organisation et de l’animation de ces propositions, possible, dans une association, lorsque l’équipe est suffisamment étoffée !

« Maraudeur une fois par semaine, secouriste 2 fois par mois, formateur en journée, animateur le temps d’un week-end…, missions courtes, ponctuelles ou récurrentes : devenez bénévole d’un jour ou bénévole régulier, on s’adapte à votre emploi du temps ! »

Extrait du site de la Croix-Rouge

Questions posées par les bénévoles participant à la Matinale

Quelle est la différence entre volontariat, bénévolat et salariat ?

Le bénévolat est un engagement libre. Il n’y a pas de statut, donc pas contrat. C’est un engagement moral et il n’y a aucun lien de subordination entre le bénévole et les dirigeants de l’association. Le bénévole ne perçoit aucune contrepartie et n’est pas soumis à des contraintes de temps. L’engagement peut être ponctuel ou régulier.

Le volontariat est un engagement qui prend une forme contractuelle entre la structure d’accueil et le volontaire. Le volontaire s’engage pour une durée limitée et pour une mission d’intérêt général. En contrepartie de cet engagement, il perçoit une indemnité.

On parle de salariat lorsqu’il y a une prestation de travail fournie dans le but de se procurer des revenus dans le cadre d’une relation de subordination, c’est-à-dire l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur.

Comment valoriser le bénévolat ?

Le Passeport Bénévole : conçu par France Bénévolat, cet outil permet de valoriser l’expérience bénévole. Il atteste de toutes les compétences acquises dans le monde associatif et suit le bénévole tout à long de son parcours. Il est reconnu par de grands organismes publics : Pôle emploi, le Ministère de l'Education Nationale et l'AFPA.

Le Compte Engagement Citoyen (CEC) est rattaché au Compte personnel d’activité (CPA). Le CEC recense les activités de bénévole, de volontaire ou de maître d'apprentissage. Il permet d'acquérir des droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation (CPF).