Retour sur la matinale : le Compte d’Engagement Citoyen (CEC)

Vous avez entendu parler du compte d’engagement citoyen (CEC) et vous voulez en savoir plus ? Le 13 mars dernier, Proj’aide et la Maison de la citoyenneté et de la vie associative Hubertine Auclert de Choisy-le-Roi ont invité Géraldine Guillat, conseillère d’éducation populaire et de jeunesse à la Direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne, à répondre à vos questions.