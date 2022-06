Retour sur la Matinale "Les formations Valeurs de la République et laïcité: pourquoi ? pour qui ?"

Intervenants : Samir Moudir, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse à la Direction départementale de la jeunesse, de l'engagement et des sports, Académie de Créteil et Christine Dieudonné, formatrice à l’institut de formation animation et de conseil (IFAC), association agréée organisme de formation.

Le support de présentation de la Matinale est disponible ci-dessous.

Questions et réponses

Q : Comment mobiliser les personnes compétentes sur des territoires où l’on traite moins la question de la laïcité ?

R : Le plan de formation est financé par l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), donc en particulier pour les publics issus des quartiers populaires. Il s’agit d’une sensibilisation, de formation mais pour aller plus loin, il est possible de devenir formateur et prendre contact avec des référents laïcité.

Q : Quel est le coût d’une formation ?

R : Les formations sont gratuites et les organismes de formation sont financés via un plan de formation, attention à ne pas vous diriger vers des formations payantes.

Q : Une attestation de formation est-elle délivrée ?

R : Oui.

Q : Pouvez-vous nous parler du contrat d’engagement républicain au Département du Val-de-Marne ?

R : La demande de subvention au Département du Val-de-Marne par les associations est soumise à la signature du Contrat d’engagement républicain et de la Charte départementale des valeurs de la République et du principe de laïcité. Pour plus d’informations, retrouvez l’article que Proj’aide avait réalisé sur le sujet.