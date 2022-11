Retour sur la Matinale Proj'aide « L'agrément CAF "Espace de Vie Sociale" (EVS): pour qui ? pour quoi ? »

1 - Qu’est-ce qu’un espace de vie sociale (EVS)?

un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.

un lieu d'animation de la vie sociale qui permet aux habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.

En effet, la participation est le principe fondateur et la plus-value de l'animation de la vie sociale ; elle concerne à la fois les bénévoles impliqués dans la vie de la structure, mais aussi les usagers de la structure et les habitants du territoire.

L'EVS poursuit 3 finalités de façon concomitante :

l'inclusion sociale et la socialisation des personnes pour lutter contre l'isolement,

le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser le "mieux vivre ensemble",

la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie sociale

Ses champs d'action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire. Son activité se déroule tout au long de l'année.

L’EVS doit s’engager autour de valeurs et principes :

le respect de la dignité humaine,

la laïcité, la neutralité et la mixité

la solidarité

la participation et le partenariat.

C’est le projet social qui permet l’agrément d’une structure comme Espace de Vie Sociale. Il se fonde sur une démarche transversale visant à répondre à la fois aux besoins des familles dans leurs difficultés quotidiennes mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire.

A partir d’un diagnostic partagé, il va déterminer des axes d’intervention prioritaires auxquels il propose de répondre dans un plan d’action.

2 - Les étapes

Prendre contact avec la CAF pour voir si la structure, au regard des activités proposées et du public concerné, peut aller vers un agrément CAF

Le diagnostic partagé : il s’agit de faire un état des lieux avec les parties prenantes (habitants, partenaires...) pour repérer les besoins et dégager des axes d’intervention.

Ces axes d’intervention sont déclinés en actions

Le projet est présenté à la CAF qui va accompagner la structure dans l’élaboration et la présentation de celui-ci en vue d’un agrément.

3 - Questions des participants

Vers qui se tourner pour solliciter l’agrément ?

Les porteurs de projet doivent se rapprocher du conseiller territorial Caf du territoire concerné.

Limitation du nombre d’agrément sur un territoire ?

Il n’y a pas de limitation sur un territoire. Ce qui sera étudié sera la zone d’influence et la complémentarité avec l’existant. La Caf cherche à réduire les inégalités territoriales, dans ce cadre elle privilégie l’agrément des EVS implantés dans des territoires dépourvus d’équipements d’animation de la vie sociale.

Une association peut-elle partager les locaux ?

Il n’y a pas de contre-indication au partage des locaux, du moment que le porteur puisse mettre en œuvre le projet social et qu’il soit bien identifié comme gestionnaire.

Un EVS peut-il coexister avec un Centre social ?

La CAF va être vigilante aux EVS ou centres sociaux déjà existants sur un territoire donné. La création d’un EVS doit répondre à des besoins identifiés et son action doit être complémentaire d’un centre social ou EVS qui existerait à proximité.

Les locaux peuvent--ils être un espace privé ? Normes de sécurité ?

Comme tout établissement recevant du public, les locaux sont soumis à autorisation.

Possibilité d’action exclusivement à l’extérieur ?

L’EVS peut proposer des activités à l’extérieur, il n’y a pas d’obligation de locaux, cependant il faut pouvoir être accessible et accueillir du public. Aujourd’hui, dans le Val-de-Marne les 22 EVS ont des locaux.

A quoi sert l’agrément ?

L’agrément permet d’obtenir une prestation de service dite « animation locale ». Il s’agit d’un financement annuel accordé sur la durée de la convention. Et qui nécessite d’effectuer des déclarations de données (activité et financière) auprès de la CAF. Les financements sont pérennes et cet agrément donne à la structure une reconnaissance valorisée par les partenaires.

Combien de temps dure l’agrément ?

La phase de préfiguration dure un an. A l’issue de cette préfiguration, il peut y avoir renouvellement pour deux, trois voire quatre ans.

Certaines activités sont-elles exclues ?

La structure ne doit pas être en mono activité : elles doivent être ouvertes à tous.

Le porteur doit-il être associatif ? L’agrément est-il délivré à une seule association ou plusieurs (tiers -lieux) ?

Il peut s’agir d’une association, d’une mairie, etc. Le porteur doit être identifié pour être signataire de la convention. Si plusieurs associations s’associent, l’une d’entre elles doit être désignée comme gestionnaire car l’agrément est donné à une association.

Comment dépose-t-on le dossier ? Cerfa ?

Il n’y a pas de dossier type à compléter, il s’agit d’effectuer un diagnostic partagé sur un territoire et de présenter un projet social en lien avec ce diagnostic.

Quelle régularité de l’activité ?

Les activités, ouvertes à tous, doivent être proposées tout au long de l’année. Les horaires et jours d’accueil doivent être identifiés.