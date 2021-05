Retour sur la Matinale Proj'aide « Le numérique pour mon association, comment faire le premier pas ? » du 30 avril dernier.

Des premiers pas…. Pour communiquer, gérer ses projets ou ses finances. L’étude de Solidatech et Recherches & solidarités conduite en 2019 le dit : 84% des associations sont en difficulté face au numérique et trois responsables associatifs sur quatre reconnaissent les vertus du numérique pour leur association. Quels sont les meilleurs outils et quel accompagnement pour mettre en place une véritable stratégie numérique ?

Alexane Trubert, présidente, et Jean-Luc Mahé, responsable de la bulle technique de l’association Webassoc animaient la Matinale.

WebAssoc rassemble une communauté de plus de 2000 spécialistes du Web. Ils et elles proposent des formations, des ateliers et viennent en aide aux petites et moyennes associations qui rencontrent une difficulté ponctuelle avec le numérique.

De son côté, le Département a fait évoluer son offre pour les associations depuis 2019 pour s’adapter à une demande grandissante de la part des associations, confronté·es à un essor sans précédent du numérique dans leur quotidien. Le service Proj’aide forme et informe les bénévoles des associations val-de-marnaises sur les enjeux et problématiques liées au numérique. Il propose notamment un accompagnement personnalisé sur ces questions, avec une attention particulière portée aux associations éloignées du numérique.

La e-Matinale s’est déroulée en 5 parties :

Le projet d’accompagnement à la transition numérique des associations par le service Proj’aide (outils, informations, formations, événements, permanences, accompagnement) – Proj’aide Communiquer en externe : gagner en visibilité grâce au site Internet, réseaux sociaux, newsletter, chercher et trouver des bénévoles – WebAssoc Communiquer en interne : Organiser des visioconférences et échanger avec tous les membres de l’association – WebAssoc Gérer ses projets associatifs : Travailler à distance de manière collaborative et partager des documents – WebAssoc Organiser l’autofinancement et la gestion financière de son association : campagne de dons, campagne de financement participatif, veille de financements, gérer sa comptabilité – Proj’aide

Retrouvez la présentation complète de cette Matinale et tous les outils ci-dessous.

N’hésitez pas à vous former avec Proj’aide sur la communication et le financement participatif:

- « Développer sa communication : quelle stratégie ? Quels outils ? »

- « Concevoir un site Internet pour son association »

- « Communiquer sur les réseaux sociaux : une opportunité pour votre association »

- « Réussir une campagne de financement participatif (crowdfunding) »

Et pour aller plus loin, il vous est possible de contacter le service Proj’aide, par courriel ou au 01 49 56 85 37 pour bénéficier d’un accompagnement dédié au numérique pour votre association.