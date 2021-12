Retour sur l'atelier Développement du pouvoir d'agir

Les 22 octobre et 26 novembre derniers, le service départemental Proj’aide proposait, en partenariat avec la Fédération des centres sociaux du Val-de-Marne, un atelier de sensibilisation au développement du pouvoir d’agir. Retour sur les principaux éléments qui définissent la démarche.

Atelier de sensibilisation au développement du pouvoir d'agir:



Objectifs de l’atelier

Sensibiliser les participants à une démarche d’accompagnement des personnes dans la résolution de situations problématiques.

des personnes dans la résolution de situations problématiques. Ancrer les éléments de posture principaux : ce sont les individus qui définissent ce qui est important pour eux.



Quelques définitions

La notion d’émancipation

Le Développement du pouvoir d’agir se nourrit de la notion d’émancipation. On parle d’émancipation lorsqu’il s’agit de changer une situation qui empêche de vivre comme on le voudrait. C’est un processus à travers lequel un individu ou un groupe passe d’un état à un autre en gagnant en savoir, en droit, en autonomie et en liberté.

Ici, il s’agit de savoir comment on accompagne les gens à s’affranchir d’une autorité, de préjugés ou de contraintes qui sont vécus comme injustes, insatisfaisantes ou inadaptées pour construire autre chose en étant force de proposition pour changer le modèle en place.

Le Développement du pouvoir d’agir a pu être compris de diverses manières et de fait, il y a plusieurs écoles

le Développement du pouvoir d’agir prépare le changement de la société : « Demain, c’est la Révolution ! »

le Développement du pouvoir d’agir permet aux gens de se prendre en main et de gagner en autonomie pour s’inscrire pleinement dans la société sans être plus un fardeau.

le Développement du pouvoir d’agir permet aux personnes de repérer leurs problèmes et de changer leur situation

Définition du Développement du pouvoir d’agir

C’est un processus par lequel les personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d’agir sur ce qui est important pour elles -mêmes, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s’identifient

Yann Lebossé - professeur titulaire au Département des fondements et pratiques en éducation de l’Université de Laval (Québec).

C’est une notion proche mais différente de la « participation », qui est davantage dans une logique de l'offre. Dans la participation, on propose aux participants un temps de réflexion, un atelier de recueil d’idées…dont le sujet et la méthode sont choisis en amont.

Yann le Bossé : le pouvoir d’agir permet de « pouvoir retrouver du pouvoir sur ce qui m’importe et sortir d’une forme d’impuissance ». La question est de savoir comment s’y prendre pour que ça aille mieux.

Cela peut concerner un individu ou un collectif.



3 principes fondamentaux :

1. Toutes les personnes ont des ressources sur lesquelles on peut s’appuyer. Il y a donc un principe fondamental d’égalité.

Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde

Paulo Freire, enseignant et écrivain brésilien.

2. Le Développement du pouvoir d’agir passe par l’action. Après une phase de réflexion, il est question d’agir rapidement.

3. Il s’agit d’une démarche d’action conscientisante, dépassant la simple réparation au profit d’une finalité de transformation sociale.



Les ingrédients de la démarche du Développement du Pouvoir d’Agir

Pas de recette mais des ingrédients :