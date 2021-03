Retour sur l'e-Matinale : lutter contre la précarité alimentaire

Depuis la crise sanitaire du COVID 19, le nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire ne cesse d’augmenter. Pour lutter contre cette précarité, les initiatives locales se multiplient. Le 12 février dernier, trois acteurs de terrain ont répondu aux questions des associations : M. Kaïss ZAHOUM, inspecteur de l'action sanitaire et sociale à La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL), M. Michel BAIF, représentant de la Banque alimentaire 94 et Mme Olivia VANGI, fondatrice de l’association KIDS ESPOIR.

Quels sont les points clés pour mettre en place un projet d’aide alimentaire ?

Quid de l’habilitation à recevoir des contributions publiques pour la mise en œuvre de l’aide alimentaire ?

Les petites structures qui souhaitent se lancer, sans aide financières, doivent-elles demander une habilitation ?

Dons des supermarchés, dons en nature ? M. Baïf, concrètement, comment fait-on pour récupérer des dons alimentaires ?

Peut-on obtenir l’habilitation « par ricochet » en nouant un partenariat avec de plus grandes structures, des têtes de réseaux?

Qu’est-ce que le fonds européen d’aide alimentaire ?

Que pouvez-vous nous dire sur les questions d’hygiène et de sécurité ?

Les associations peuvent-elles venir à la Banque alimentaire ?

Mme VANGI, pouvez-vous nous parler de votre association, KIDS ESPOIR et de votre expérience?

Quels sont les écueils à éviter ?

Faut-il une habilitation pour distribuer des légumes ?

Si nous mettons en place une distribution ponctuelle avec les services sociaux de la Ville, faut-il une habilitation ?

Que faire quand on ne peut pas répondre à la demande ? Faut-il s’adresser à d’autres associations ? A des travailleurs sociaux ? A la Ville ? Au Département ?

Peut-on avoir les noms des structures que l'on peut contacter pour monter un projet d'aide alimentaire ?

M. Michel BAIF : Il faut avoir des moyens humains suffisants et du temps. Autre chose, il faut disposer d’un local aux normes de propreté et aussi de disposer de moyens de transports pour chercher la nourriture dans les points de collecte. Enfin, il faut être vigilant sur l’hygiène : les produits de supermarchés sont proches des dates limite de consommation. Et attention à la chaîne du froid. Je conseille aussi de se structurer, ou d’adhérer à une structure déjà existante. En Ile-de-France, il existe de multiples micro-associations qui ne sont pas vouées à perdurer.

M. Kaïss ZAHOUM : Attention, l’habilitation n’est pas une autorisation de distribution. Vous pouvez la demander dès que vous respectez les normes. Ça permet de recevoir des subventions publiques (d’investissement ou de fonctionnement). C’est également le cas pour bénéficier des denrées financées par le fond d’aide aux plus démunis.

Voici les critères sur lesquels sera évalué votre dossier de demande d’habilitation :

Cibler un public large, précaire,

Avoir des moyens humains, financiers et matériels

Proposer un accompagnement social : le lien doit être très fort entre les deux. Il faut démontrer que vous échangez, orientez les gens, que vous organisez des ateliers, etc.

Proposer une alimentation diversifiée et de qualité, si possible issue des circuits courts,

Respecter les normes en matière d’hygiène et de sécurité.

Avoir de bonnes pratiques avec le personnel et lors des distributions

Faire un reporting et organiser des contrôles.

L’an passé, un tiers des dossiers a été rejeté. Discriminer une partie du public ou cibler un public restreint, par exemple, compromet l’obtention de l’habilitation. Les dossiers sont instruits au niveau régional. Si elles le souhaitent, les associations peuvent s’adresser à moi (coordonnées ci-dessous).

K.Z. : Ce n’est pas obligatoire, même si c’est très conseillé. Elles peuvent alors s’approvisionner par les moyennes et petites surfaces. Présenter une habilitation garantit un certain niveau de traçabilité des dons.

M.B. : Plusieurs solutions : le tout est de s’adresser à des gens qui veulent donner et se soucient de cette question, aller sur les fins de marchés, auprès de supermarchés. Attention, la loi Garot autorise la défiscalisation des produits donnés, mais l’habilitation est obligatoire pour cela. Obtenir des dons des industries agroalimentaires est difficile en Ile-de-France. Il faut s’adresser à des réseaux : le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) ou le Crédit national pour les épiceries sociales (CNES) porté par l’Etat. Une habilitation est demandée car ce sont des aides publiques.

M.B. : Oui, par exemple avec ANDES pour les épiceries solidaires, qui offre une sorte de « parapluie » mais attention, sous réserve de respecter leurs critères (hygiène, sécurité, etc.), car ce sont elles qui s’engagent au final. Leur cahier des charges est complexe.

K.Z. : Je n’ai pas connaissance d’autres associations dans cette configuration dans le Val-de-Marne.

K.Z. : C’est le plus gros financement, qui représente sur 6 ans, 580 millions d’euros. L’appel à candidature s’adresse aux associations qui ont une implantation nationale, à savoir les quatre têtes de réseaux : la fédération de l’aide alimentaire, Les Restos du cœur, le Secours populaire et la Croix rouge. Ce fonds européen a été renouvelé et ses crédits augmentés.

Il existe aussi des crédits nationaux, des subventions aux têtes de réseaux ou aux épiceries sociales. L’administration déconcentrée, la DRIHL, finance par exemple des actions qui bénéficient aux personnes hébergées dans des hôtels ou qui s’adressent au Samu social. Les projets visent à améliorer l’alimentation des personnes hébergées en leur proposant des ateliers de cuisine, par exemple. Un projet est porté par Emmaüs qui récupère des denrées pour les distribuer dans des centre d’accueil de personnes sans-abris.

Il existe depuis peu le dispositif France relance, avec un appel à projets ouvert depuis décembre 2020 et qui arrive à échéance. L’enveloppe était de 6 M d’€. Sur les 100 projets déposés, 15 dossiers émanaient du Val-de-Marne. La fourchette minimale était de 50 à 60.000€, cela ne finançait donc que de gros projets. Une 2ème enveloppe devrait être proposée à la fin de l’année.

Enfin, il existe un appel à projet national « Tiers-lieux », porté par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) de 25 M. d’€. L’objectif est de mettre à disposition des personnes hébergées à l’hôtel des lieux physiques ou mobiles (type camions) à des familles pour qu’elles cuisinent elles-mêmes. Il est demandé de proposer un accompagnement social. Pas de fourchette minimale. Les collectivités locales financent également ces projets. Notamment dans les quartiers prioritaires de la Ville. La Fondation pour le Renforcement de l’Aide Alimentaire (FONREAL) soutient ce type de projets aussi.

M.B. : Nous touchons aussi des aides de fondations de grandes enseignes d’hypermarchés. Elles financent les investissements : les camions frigorifiques, par exemple.

M.B. : C’est très important ! Il faut être attentif à la propreté des lieux, du matériel et des personnes (lavage des mains). Il faut lutter contre les nuisibles car ils sont attirés par la nourriture.

Pour cela il faut créer des fiches de procédures et des fiches de réalisation pour prouver qu’on a fait les contrôles nécessaires, de température, par exemple. Il faut aussi documenter le nettoyage des congélateurs : cela aide en cas de contrôle des services sanitaires.

Autre point de vigilance, les dates sur les boites et emballages : il est strictement interdit de distribuer des aliments dont la date limite de consommation est dépassée (DLC). En revanche, la date de durabilité minimum (DDM) est une date de préférence. Arriver à cette date, les aliments sont toujours consommables, jusque 3 mois après la date indiquée. Il faut faire un travail de conviction auprès des personnes qui ne connaissent pas la signification de ce sigle.

Pour la gestion des stocks, le premier aliment stocké est le premier enlevé : « first in first out ». C’est important pour les congélateurs « coffres », car les produits anciens sont entreposés au fond. Il faut aussi respecter la chaine du froid. Les aliments sont des sources de bactéries qui prolifèrent quand la température est élevée, et les aliments récupérés sont relativement proches de la date limite de consommation. Il faut donc être très vigilent. Vous êtes responsable en tant qu’association s’il y a un problème sanitaire. Le nombre de bactéries double tous les jours à 2°C. Pour des aliments récoltés en magasin, la quantité de microbes par gramme à 20°C est atteinte en 5 heures seulement, au lieu de 2 jours pour des aliments achetés en magasin. Il faut de grandes glacières pour limiter la prolifération microbienne.

Il y a des produits interdits à la ramasse : la viande hachée, les produits qui contiennent de la crème, des plats cuisinés pris chauds. Mais sont autorisés : la charcuterie ou les produits similaires, sous blister et traités avec des sels alimentaires. Il faut se renseigner.

Pour savoir si votre congélateur a cessé de fonctionner un moment, il existe une astuce : y placer une petite bouteille d’eau remplie à 1cm, goulot vers le bas. Quand l’eau est congelée, on remet la bouteille sur sa base. Lors d’une panne, le glaçon fond et tombe. Il faudra alors détruire les aliments stockés.

Pour les associations qui travaillent avec la Banque alimentaire, il existe des stages gratuits sur la sécurité alimentaire et un guide des bonnes pratiques d’hygiène. Les températures des bacs réfrigérés de ces associations sont contrôlées de façon aléatoire. Si ce n’est pas conforme, la Banque alimentaire ne donne plus de viande, par exemple.

M.B. : Oui ! c’est notre vocation. Nous distribuons plus de 5M de tonnes de nourriture par an. Les associations qui viennent doivent être absolument habilitées car nous sommes subventionnées par l’Etat, le CNES, etc.

Mme Olivia VANGI : J’ai tout construit à partir de l’expérience des bénévoles déjà investis dans l’aide alimentaire d’une association de Chevilly, où j’ai commencé il y a 9 ans, comme bénévole. Nous distribuions des colis et recevions les personnes sur rendez-vous, en fonction de la ramasse. Cette association aujourd’hui n’existe plus. Mais ils m’aident toujours pour développer mon projet. L’épicerie sociale Le grain de sel m’apporte aussi des conseils sur le volet social. Mais ce n’est pas la vocation de cette structure. Les mairies aident aussi, via l’octroi de subvention ou la mise à disposition de points de stockage.

On avait peu de moyens propres au départ (un ancien local et une voiture). On a gardé le même moyen de transports. Nous récupérions des denrées le matin, nous faisions des maraudes et des distributions aux familles et aux jeunes travailleurs. Nous avons demandé une habilitation en avril et la réponse est arrivée en octobre. Avant cela, c’était difficile d’avoir des dons des supermarchés. Seuls les petits commerces donnaient : l’épicerie, les boulangeries. Au final, ils nous ont aidé quand même, car ils ont été mis en confiance. Il faut se faire soutenir et travailler avec une vraie équipe qui soutient le projet.

Nous avons arrêté les maraudes dans la rue car nous avons eu des problèmes de ressources. Aussi, les personnes changent de lieu souvent. Mais les fidèles sont venus au local. A côté de celui-ci se trouve un restaurant, qui nous prêtait sa cuisine, car les bénévoles préparaient aussi des plats. Aujourd’hui nous avons arrêté, mais nous continuons la distribution de produits secs et de fruits et légumes frais.

L’épicerie sociale et solidaire a été créée en octobre dès que nous avons reçu l’habilitation de la DRHIL. Nous avons établi des critères pour donner accès aux produits. Nous proposons aussi un accompagnement individuel pour gérer les ressources et pour s’alimenter.

Pourquoi avez-vous établi ces critères ? Etait-ce une demande de l’ANDES ?

Non. Nous avons reçu beaucoup de personnes qui venaient par le bouche à oreille. On a dû établir des critères de ressources pour mieux gérer le stock. Nous avons limité l’accès aux personnes qui se retrouvent dans des situations très difficiles. J’ai pris contact avec l’ANDES mais c’est très compliqué, car au départ, nous n’avions pas assez de ressources pérennes. Sans fonds, on ne peut pas avancer. Il faut des subventions pour travailler avec ce partenaire ou la Banque alimentaire.

Quels financements avez-vous obtenu?

Aucun, on travaille avec les cotisations et le fonds participatif. Pour les charges, nous comptons sur les adhérents et les bénévoles. Nous avons sollicité aussi une fondation, et allons solliciter la Ville pour l’achat de denrée et pour un véhicule. Nous voulons donner plus de visibilité à l’association auprès des personnes et des donateurs.

Avez-vous eu peur d’être débordée ?

Oui, mais nous avons beaucoup de bénévoles : on est passé de 3 à 20 ! Ils sont de tous âges et de différents horizons. On touche plus de personnes. IL faut beaucoup s’entourer et prendre de l’expérience de chacun. Il faut aussi avoir des bonnes ressources (cotisations et subventions).

Les difficultés auprès des partenaires : il faut avoir un dossier très complet (avec des moyens financiers, humains et matériels). Il faut également avoir un certain bagage administratif, présenter un projet associatif qui vise les personnes vraiment en difficulté et donner des critères pour l’accompagnement social. Avec les supermarchés, on signe une convention. C’est comme un contrat. Il faut venir impérativement chercher les denrées et donner des gages de sérieux. Et sinon, les avertir.

Non. Les commerces demandent juste le numéro de SIRET de l’association, mais pas d’habilitation.

K.Z. : Oui ! Car c’est une aide matérielle d’une entité publique.

Mme Olivia VANGI : oui, j’oriente les personnes vers le service social de la Ville qui sait comment orienter les demandeurs ou d’autres associations. Il existe déjà quatre associations d’aide alimentaire.

K.Z. : les Espaces départementaux des solidarités (EDS) sont les principaux partenaires. Depuis le premier confinement et jusqu’à novembre dernier, une dérogation existait pour les distributions et l’aide publique sans habilitation.

Mme Katia GARCIA, conseillère technique à Proj’aide : le service départemental Proj’aide peut vous aider !

K.Z. : Voici le lien pour vous informer sur la campagne d'habilitation 2021.

Contacts

M. Kaïss ZAHOUM - Inspecteur de l'action sanitaire et sociale à la La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL)

Mme Olivia VANGI - Association KIDS ESPOIR

M. Michel BAIF – Représentant de la Banque alimentaire 94