Retour sur le premier atelier de la citoyenneté organisé par Proj’aide : Comment (r)éveiller les envies d’agir

Vendredi 22 novembre dernier, vous étiez 14 bénévoles à participer à l’atelier animé par l’association Astérya et à réfléchir sur les moyens de (r)éveiller les envies d’agir citoyennes. Travail en petits groupes sur des questions précises, échanges, propositions… Voici un résumé de vos réflexions!

Un partage d’expériences autour des leviers et des freins pour s’engager : quelques propositions que vous avez émises

Qu’est-ce qui donne envie d’agir à ses côtés ?

La convivialité, l’accueil du ou de la bénévole, laisser de la place aux idées des bénévoles, remercier / valoriser, avoir un projet associatif clair, créer des liens dans le groupe et identifier les affinités entre membres…



Qu’est-ce qui limite ou empêche la mobilisation des personnes à ses côtés ?

Le manque d’ouverture, la mauvaise écoute entre les membres, le fonctionnement pyramidal, les luttes d’égos, une communication peu claire, le mauvais accueil des nouvelles personnes, les difficultés à proposer des tâches précises

Les 3 piliers de la mobilisation

(r)Eveiller les envies d’agir des citoyen.ne.s, des adhérent.e.s ou encore des bénévoles déjà présent.e.s dans l’association, ce n’est pas si simple ! Voici, selon Astérya, les « 3 piliers de la mobilisation »

Créer un déclic : créer un changement chez le ou la futur·ebénévole, la personne qui a envie d’agir.

Créer un cadre accueillant et inclusif : créer un changement dans l’association et son organisation.

Adopter la bonne posture : créer un changement chez soi-même, chez la personne cherchant à mobiliser.



Ces réflexions nécessitent d’être partagées au sein de l’association pour voir comment les mettre en œuvre, pour les rendre concrètes ; provoquez la discussion et débattez !