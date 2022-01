Réussir sa campagne de financement participatif

Qu’est-ce qu’une plateforme de financement participatif ?

Il s’agit d’un outil sur Internet qui permet de présenter un projet à financer : à l’image d’une cagnotte, le public contributeur est amené à faire un don à l’association. L’ouverture de la cagnotte est limitée dans le temps et l’association a la possibilité de proposer des contreparties en échange des dons (goodies, événements, rencontre avec l’équipe…).

Pourquoi ces plateformes ont le vent en poupe ?

Elles permettent de récolter une somme d’argent rapidement grâce à une diffusion à très grande échelle, en partageant sur les réseaux de l’association, des membres de l’association, de toutes les personnes qui gravitent autour de ces membres et, bien sûr, du grand public !

D’ailleurs, on parle de « campagne » de financement participatif car elle mobilise, à elle seule, l’association de manière intense pendant une courte période (entre deux semaines à quelques mois) en mettant en œuvre un maximum de moyens pour récolter les dons.

Comment fonctionne une campagne de financement participatif ?

Tout d’abord, l’association choisit la plateforme qui lui convient le plus selon les critères suivants :

domaine d’activité et public ciblés par la plateforme et par l’association, car il existe des plateformes généralistes mais aussi des plateformes par secteur

coût des commissions, les plateformes prennent un pourcentage des dons récoltés pour l’utilisation de leurs services

seuil de collecte, vous avez des plafonds de dons récoltés qui peuvent plus ou moins correspondre à votre projet

accompagnement par la plateforme, car l’équipe de la plateforme a l’expérience des collectes réussies mais aussi de celles qui ont échoué et peut vous conseiller pour que vous atteigniez votre but

Ensuite, une fois la plateforme choisie, la campagne se réalise en 3 grandes étapes :

1 - L’association dépose sa candidature et son projet sur la plateforme, qui l’étude et valide

La présentation du projet est fondamentale, il faut donner envie ! L’idée est de déclencher de l’intérêt et de la sympathie chez les donateurs. Une vidéo est souvent mise en ligne pour présenter le projet mais aussi toutes les personnes qui se cachent derrière ce projet

2 - L’association fixe son objectif financier et ses contreparties

Le temps de campagne est limité, entre 15 jours et 4 mois maximum : pendant ce temps, les donateurs voient leur don mis en attente jusqu’à l’atteinte de cet objectif. A l’issue du délai fixé, si l’objectif financier est atteint, les dons sont débloqués. Dans ce cas, la plate-forme prélève un pourcentage sur le montant total.

Si l’objectif n’est pas atteint, les donateurs sont avertis et peuvent soit récupérer leur don, soit l’affecter à un autre projet.

Le financement du projet peut être basé sur l’échange « don contre contrepartie ». Souvent symboliques, les contreparties peuvent être des remerciements, des petits cadeaux ou l’invitation à un événement (le lancement du projet par exemple !), etc. Le plus souvent, plus on donne, plus les contreparties sont importantes ou cumulatives avec la contrepartie précédente. Le donateur peut quant à lui décliner la contrepartie.

3 - L’association fait parler d’elle

En plus d’avoir une présentation claire de son projet et des éléments qui captent l’attention des donateurs, l’association a un plan de communication stratégique ! Elle prévoit un calendrier de communication en ciblant ses publics et ses canaux : appels téléphoniques, courriels, newsletter si elle en a déjà une, le site Internet de l’association mais aussi ses réseaux sociaux ou encore la presse ou des forums actifs. Au moins un bénévole se charge du suivi, de la mobilisation des troupes et de la relance des personnes qui n’ont pas encore donné.

Les dons proviennent d’abord du premier cercle d’amis et de proches, ensuite du second cercle des amis des proches et enfin, du troisième cercle que compose le grand public.

Attention, plus la campagne est longue, plus les personnes vont repousser leur don !

Quelles sont les clés de la réussite d’une campagne ?

Il n’y a pas de solution miracle, l’association doit avoir bien préparé sa campagne quelle que soit la plateforme qu’elle aura choisie. La campagne demande du temps, de l’énergie et une implication de tous les membres à toute épreuve !

Bon à savoir ! N’oubliez pas que les associations d’intérêt général peuvent émettre des reçus

fiscaux aux contributeurs pour qu’ils défiscalisent les dons de leurs impôts, cela

concerne aussi les dons de votre campagne de financement participatif.