RGPD : Un atelier de la citoyenneté pour mettre votre association aux normes

Vous avez probablement un fichier ou un tableau Excel qui vous permet de contacter vos bénévoles ou vos adhérentes et adhérents mais vous n’êtes pas à jour sur cette règlementation : cet atelier vous permettra d’adopter les bons réflexes :

Rappel du cadre général du RGPD

Atelier pratique

Retour général : comment adopter de bonnes pratiques dans le quotidien de son association ?

Sébastien Morin, délégué à la protection des données à Ecedi (agence de communication digitale responsable) et bénévole à Webassoc (association d’accompagnement au web qui propose des formations à l’outil Internet et met en relation les associations et les experts expertes bénévoles), animera cet atelier le mercredi 7 juillet 2021 de 10h à 12h, en visio-conférence.

A noter : un questionnaire vous sera envoyé en amont de la formation pour connaître vos pratiques en terme de stockage des données personnelles afin d’adapter l’atelier à vos besoins.

Nombre de places limité – Inscription obligatoire au 01 49 56 85 37 ou par courriel.