Semaine de l’engagement bénévole et citoyen : des rendez-vous pour soutenir les associations

Le 5 décembre prochain, c’est la journée mondiale du bénévolat. Afin de soutenir le secteur associatif et célébrer l’engagement des bénévoles val-de-marnais, le Département, avec son service Proj’aide organise une semaine entière du 2 au 9 décembre dédiée au bénévolat et à l’engagement citoyen. Atelier, rencontres, rendez-vous flash…un programme riche et varié vous est proposé. A vos agendas !