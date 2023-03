So Man Li, candidate pour être volontaire aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 (JOP 2024)

Les volontaires val-de-marnais en réunion avec des agents départementaux pour un atelier découverte ©Djamila Calin

Comment on devient volontaire aux JOP…

C’est justement par mon club d’aquagym que je l’ai appris que le Conseil départemental proposait une « pré-sélection » pour être candidat volontaire (bénévole) aux Jeux de Paris. C’était le dernier jour pour candidater, j’ai tenté ma chance, et j’ai été retenue !

J’ai eu la chance de participer comme volontaire aux JOP de Pékin en 2008, et j’ai voulu renouveler l’expérience, cette fois-ci à Paris. Ce sont des événements exceptionnels, et il faut en profiter quand c’est à côté de chez soi.

Ce que l’on vit en tant que volontaire…

Lors des JOP de Pékin, j’ai demandé à être bénévole à Hongkong là-bas, où se déroulaient les épreuves d’équitation. En effet, j’ai la double nationalité française et hongkongaise, et de la famille pouvait me loger. C’est un budget d’être volontaire, et si ces épreuves ne s’étaient pas déroulées dans mon pays d’origine, je n’aurais pas pu y aller.

J’ai participé aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques : 2 mois exceptionnels ! Mes missions principales consistaient à faire de l’interprétariat, en français, mandarin et cantonais. Nous avions d’autres missions ponctuelles dans le village olympique, notamment accueillir dans les hôtels les sportifs ou leur « staff ». Certains jours, c’était très calme, on pouvait même s’ennuyer ; du coup, j’avais toujours mon bouquin avec moi !

Il y avait moins de monde aux jeux paralympiques, et c’est dommage, mais en tant que volontaire, l’ambiance était la même, très positive. J’ai croisé beaucoup de monde, il y a eu de nombreux échanges entre le collectif d’interprètes, qui venaient notamment d’autres pays, d’autres nationalités. J’ai vu le prince Albert de Monaco, il est passé juste devant moi, mais personne autour ne l’avait reconnu… Enfin, nous avons reçu une panoplie d’uniformes aux JO de Pékin et je suis ravie de les avoir encore à la maison ! C’est un beau souvenir, un beau symbole.

Les JOP à Paris ?…

L’ambiance et l’organisation peuvent être différentes, car les cultures européennes et asiatiques ont des spécificités. Sans faire de généralité, les français sont souvent plus festifs, plus démonstratifs, plus chaleureux. C’est l’occasion de montrer que nous ne sommes pas que des râleurs ! Les volontaires sauront à l’automne 2023 s’ils sont retenus…

Si je suis recrutée, peu importe les missions que l’on me confiera, je souhaite apporter ma pierre et de vivre à nouveau cette expérience. Si je ne suis pas recrutée, je regarderai les épreuves à la télé, la natation d’abord, mais j’ai encore des sports à découvrir. J’essaie d’être tirée au sort pour pouvoir acheter des places, mais ce n’est pas simple, il faut de la patience !

