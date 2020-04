Soutien au secteur associatif : les nouveautés

Suite de la veille assurée par Proj'aide : au programme, instruction concernant les associations intervenant auprès des populations précaires et ordonnances de simplification.

Associations intervenant directement auprès des populations précaires : instruction du 27 mars 2020 sur la prise en charge et le soutien des populations précaires face à l’épidémie du Covid-19

Cette instruction à l’attention des préfets précise les conditions selon lesquelles s’effectue l’aide aux personnes précaires, notamment en matière de distribution alimentaire.

Elle précise notamment que l’ensemble des associations, y compris celles qui ne sont pas agréées au titre de l’aide alimentaire, pourront mettre en place des actions d’aide alimentaire et recevoir des contributions publiques.

Les bénévoles intervenant devront disposer de leur attestation, et cocher la case "Assistance aux personnes vulnérables". Certains publics vulnérables, accompagnés par les associations, peuvent être en difficulté pour produire une attestation. Dans ces cas, il est demandé aux préfets une tolérance pour ne pas entraîner un renoncement à l’accès à des dispositifs essentiels et inconditionnels.

Il est également demandé aux forces de l’ordre de faire preuve de discernement à l’occasion des contrôles des personnes sans domicile fixe ou en grande précarité.

Les distributions sanitaires assurées par les associations doivent respecter les consignes sanitaires générales. Elles devront faire appel à des bénévoles sans critère de vulnérabilité a priori (absence de pathologies chroniques ou critères d’âge). Une cartographie des points d’eau devra être réalisée dans les départements. Celle-ci devra être connue de tous les acteurs intervenant.

Associations et fondations : adaptation et simplification des règles

Pour les réunions des instances de gouvernance : assemblées générales, conseils d'admnistration, Bureau

L’ordonnance n° 2020-321 généralise la possibilité pour les associations d’utiliser les outils numériques afin de :

Communiquer par voie électronique des documents aux membres de l’Assemblée générale.

Convoquer à l’Assemblée générale les membres, et toutes les personnes ayant le droit d’y assister, par tout moyen.

Tenir des réunions en ayant recours aux moyens de communication à distance (conférence téléphonique ou audiovisuelle), et ce, même si les statuts ne le prévoient pas, ou l’interdisent expressément.

Cette ordonnance est pour le moment applicable aux assemblées et aux réunions des organes d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020.

Concernant le délai légal d’approbation des comptes

L’ordonnance prévoit que les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d’une association pour :

Approuver les comptes annuels et les documents qui y sont joints le cas échéant, (rapport financier) ou pour

Convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.

Au niveau local, n’oubliez pas de vous rapprocher de vos interlocuteurs de vos communes et des EPT (Grand Orly Seine Bièvre, Grand Paris sud est avenir, Paris Est Marne et Bois) pour connaître les mesures d’accompagnement pour les associations.