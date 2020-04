Soutien au secteur associatif : les nouveautés

Le Département soutient activement les associations val-de-marnaises

La Commission permanente du Conseil départemental du 20 avril 2020, réunie en visio-conférence, a permis de valider de nombreux projets utiles, d’assurer le soutien départemental aux associations :

Une subvention exceptionnelle de 5 000 € a été votée ce jour en direction de la Protection Civile du Val-de-Marne, particulièrement mobilisée sur le terrain, notamment au sein des cellules Covid-19.

Un soutien aux associations en difficulté, afin de faire face aux conséquences financières immédiates de la crise sanitaire, le Conseil départemental a décidé d’anticiper le versement des subventions aux associations ayant des salariées et salariés.

De façon tout à fait exceptionnelle, le solde des subventions de fonctionnement pour l’année 2020 a été versé à toutes les associations culturelles partenaires du Département.

Par ailleurs, 235 associations identifiées comme très fragiles pourraient être aidées dès le mois de mai.

De plus, le 15 avril dernier, 36 000 masques supplémentaires ont été distribués aux Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et aux Services d’Accompagnement à la vie Sociale (SAVS) du Val-de-Marne. De même, 600 kg de denrées alimentaires ont été offerts au CCAS de Choisy-le-Roi et à l’association "Solidaritess" d’Ivry-sur-Seine.

Dispositif d’activité partielle : délai prolongé pour la demande d’autorisation

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle mis en place pour les entreprises et associations employeuses ayant dû réduire ou suspendre leurs activités, le délai pour effectuer la demande a été prolongé au 30 avril.

Afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles, le Ministère du travail permet aux associations et entreprises d'effectuer le dépôt de leur demande d'activité partielle jusqu'au 30 avril 2020 avec un effet rétroactif, sans que le délai de 30 jours ne soit opposable.

En clair, les associations ont jusqu'à la fin du mois d'avril pour demander à bénéficier de l'activité partielle, laquelle concerne toutes les heures chômées depuis le 1er mars 2020.

La DIRECCTE Ile-de-France conseille, en cas de dysfonctionnement du serveur dû à sa saturation, de recommencer la procédure jusqu’à réception du mail de notification d’instruction de votre dossier.

Contactez la DIRECCTE pour plus d’informations, par téléphone au 01 70 96 14 15

La DIRECCTE Île-de-France, par téléphone au 01 70 96 14 15

La DIRECCTE du 94, par téléphone au 01 49 56 28 00 / Courriel

Les mesures spécifiques pour le secteur Famille

La crise sanitaire actuelle a entrainé la fermeture au public de la quasi-totalité des équipements et services aux familles. Le Conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) a approuvé plusieurs mesures pour soutenir les établissements, notamment associatifs, concernés par les mesures de confinement.

Pour ne pas mettre en péril ces structures, et en complément de l’indemnisation des assistants maternels à travers l’activité partielle, la CNAF met en place une aide exceptionnelle de 3€ par jour et par place fermée visant à couvrir leurs charges de loyers.

Au-delà de cette aide spécifique, des mesures sont prises pour maintenir le financement des établissements par la CNAF dans le cadre de son action sociale, en échange du maintien d’une offre de service à distance en faveur de leurs usagers.

En effet, de nombreuses structures ont poursuivi leur activité dans des formats à distance, en mobilisant tout ou partie de leurs salariés et bénévoles. Ainsi ces structures doivent déclarer leur activité comme si elle avait été réalisée.

Attention, pour les relais d’assistants maternels, les services de médiation familiale et les services d’aide à domicile, ce soutien n’est pas cumulable avec l’aide de l’Etat au titre de l’activité partielle.

Sont concernés :