Soutien au secteur associatif : les nouveautés

Le Département du Val-de-Marne au rendez-vous de la solidarité

Le Département a procédé le 23 avril dernier à de nouveaux dons de denrées alimentaires. 300 kg de fruits, légumes et produits laitiers ont ainsi été livrés aux associations humanitaires « Les petits frères de Pauvres » et « la Croix Rouge Française » à Alfortville.

De plus, 300 kg de denrées alimentaires ont également été livrés aux Restaurants du Cœur de Villeneuve-le-Roi et d’Ablon-sur-Seine qui se sont attelés à une redistribution auprès de plus de 700 personnes. Ces actions complètent les dons de plusieurs tonnes de denrées, transmises au fil de ces six semaines, par le Département, aux associations locales, aux épiceries sociales, aux communes ainsi qu’au CHU Henri-Mondor.

Pour en savoir plus

Le dispositif de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) est accessible aux associations

Qu’est-ce que c’est ?

Le prêt garanti par l’Etat (PGE) est un prêt qu’octroie une banque à une entreprise ou une association clientes, en dépit de la forte incertitude économique actuelle, grâce à la garantie qu’apporte l’Etat sur une partie très significative du prêt. La garantie de l’Etat couvre dans la plupart des cas, 90% du PGE.

A qui s’adresse-t-il ?

Ce prêt s’adresse à tous les acteurs économiques - sociétés, commerçants, artisans, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations. Toute association enregistrée au registre national des entreprises (au minimum un salarié), paie des impôts ou perçoit une subvention publique est éligible.

Que couvre la garantie de l’Etat ?

Elle couvre 90% du PGE pour toutes les associations ou fondations sauf pour celles qui, en France, emploient plus de 5000 salariés ou réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€, où la part du prêt garantie par l’Etat est de 70% ou de 80%.

Comment déterminer le chiffre d’affaires « associatif » spécifique à l’application de cette mesure ?

Il faut cumuler le total des ressources de l’association, moins les ressources suivantes : les dons des personnes morales de droit privé (compte 7542) ; les subventions d’exploitation (compte 74) ; les subventions d’équipement (compte 777) ; les subventions d’équilibre (compte 7715).