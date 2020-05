Soutien au secteur associatif : les nouveautés

Cette semaine, focus sur le dispositif de secours ESS et le relèvement du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôts dans le cadre du dispositif dit « Coluche ».

Le dispositif de secours ESS

Ce dispositif mis en place par le Haut-Commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale propose une aide d’urgence aux structures employeuses cibles du DLA de trois salariés ou moins, et tout particulièrement les associations.

Il s’agit d’une aide forfaitaire de 5.000 € et d’un accompagnement gratuit des structures soutenues par le dispositif local d’accompagnement (DLA). Le seul critère est que l’aide soit décisive pour la survie immédiate de l’association.

Relèvement du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt dit « Coluche »

La loi de finances rectificative 2020 vient de porter à 1.000 € le montant maximum des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt (au lieu de 552€ auparavant).

Ce dispositif permet de déduire des impôts 75 % des sommes versées. Sont concernées les associations qui s’adressent aux personnes en difficulté. Elles peuvent avoir pour objectif de les accompagner au quotidien, de faciliter leur accès à un logement, de leur fournir gratuitement des soins, par exemple.

