Trois quartiers labellisés « cités éducatives » en Val-de-Marne

L’objectif est la mobilisation de tous les acteurs.trices de la communauté éducative : État, collectivités locales, parents, associations, travailleurs sociaux, autour de l’école pour améliorer les conditions d’éducation dans les quartiers défavorisés.

Le dispositif, expérimenté à Grigny en Essonne, est piloté et financé par le ministère de l’Education nationale et celui de la Ville et du Logement. Il est destiné à améliorer la prise en charge scolaire et périscolaire des enfants et jeunes de 3 à 25 ans, en associant les écoles, les collèges, les lycées mais aussi les associations et les services publics culturels, sportifs, éducatifs et sociaux. Le budget prévu par territoire et par an est de 425.000€, en plus des fonds déjà perçus au titre de « quartier prioritaire ».

La labellisation des projets est prévue en juillet, pour une élaboration entre septembre et décembre 2019. Les élu.es des territoires devront détailler les actions, les moyens et les indicateurs envisagés pour répondre aux trois objectifs principaux :

conforter le rôle de l’école (rechercher une meilleure mixité sociale et scolaire ou renforcer les alliances éducatives à l'interne et avec les partenaires)

organiser la continuité éducative (favoriser la socialisation précoce, développer la pratique sportive, lutter contre le décrochage, etc.),

ouvrir le champ des possibles (découverte de filières professionnelles, aide à l’insertion, accès aux ressources culturelles, aux transports, etc.).

Pour chaque « cité éducative », un.e principal.e de collège, acteur.trice de terrain, sera désigné.e comme chef.fe de file. Le collège recevra 38.000€ pour coordonner l’action des partenaires locaux impliqués (école, collège, Caisse d’allocations familiales (CAF), Ville, associations, ou entreprises locales), autour de projets concrets comme l’accueil « petite enfance », la santé, l’action sociale, ou la structuration du temps péri- et extrascolaire.