Un appel à projets ? Non, trois !

1 - Les appels à projets du Conseil départemental du Val-de-Marne

Soutien aux associations étudiantes

De quoi s’agit-il ?

Le Département aide financièrement des associations étudiantes dont les projets favorisent l’insertion professionnelle des étudiants et/ou remplissent des objectifs de développement durable.

Pour qui ?

Les associations étudiantes enregistrées auprès d’un établissement public supérieur du Val-de-Marne.

Modalités pratiques :

- le montant des aides accordées (l’aide départementale peut représenter jusqu’à 45% du budget global du projet).

- pour faire une demande pour l'année 2022, les associations doivent compléter un dossier de demande de subvention à adresser au Département

- date limite pour déposer le dossier : 28 février 2022

En savoir plus Le Val-de-Marne soutient les associations étudiantes | valdemarne.fr

Appel à projets en faveur de l’économie sociale et solidaire

De quoi s’agit-il ?

Accompagner les meilleurs projets au stade d’émergence (étude de faisabilité, expérimentation) ou de démarrage, et portés par une structure de l'économie sociale et solidaire.

Pour qui ?

Cet appel à projets concerne les acteurs de l’économie sociale et solidaire : associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), entreprises bénéficiant de l’agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" au titre de l’article L3332-17-1 du code du travail.

Modalités pratiques :

- l’appel à projet ouvre dès le 24 janvier

- une réunion d’information est organisée le 31 janvier à 10 heures en visio-conférence pour présenter le dispositif et répondre aux questions des participants. Une inscription préalable est nécessaire (lien pour l’inscription defis-ess@valdemarne.fr)

En savoir plus Le Val-de-Marne soutient l'économie sociale et solidaire | valdemarne.fr

2 – Le Fonds de développement de la vie associative (FDVA) de l’Etat

De quoi s’agit-il ?

Pour l’année 2022, trois types de projets peuvent être soutenus au titre du FDVA 2 « Fonctionnement et Innovation »

• Projets favorisant la structuration du fonctionnement des associations (développement, la pérennisation ou la structuration du fonctionnement de l’association)

• Mise en œuvre de nouveaux projets ou d’activités relevant de l’innovation sociale (technologique, économique ou répondant à des besoins non ou mal couverts).

• Nouveaux outils d’accompagnement et de développement de l’engagement tout au long de la vie.

Pour qui ?

Toute association régulièrement déclarée au répertoire national des associations [RNA] de la préfecture et à jour de ses obligations déclaratives à l’INSEE, dont le siège social est situé dans un département d’Ile-de-France et qui met en œuvre son projet en Ile de France (voir informations complémentaires dans les documents ci-dessous).

L’association doit justifier d’un fonctionnement démocratique.

Modalités pratiques :

- les associations ont jusqu'au 14 février 2022 midi pour répondre à l’appel à projets sur la plate-forme "compte-asso" : code 629 pour le Val-de-Marne. Tous les documents doivent être en pdf.

- les associations intervenant sur 2 départements sont invitées à déposer sur l'axe régional : code 848.

Le seuil minimal est de 5000 €

- trois réunions d’information sont prévues en visio-conférence le mercredi 2 février de 18h à 19h30 et les mardi 18 mars de 18h à 19h30, et jeudi 27 mars de 13h30 à 15h. Inscriptions préalable via le courriel suivant fanny.guillerme@ac-creteil.fr

Pour toute information complémentaire :

Géraldine GUILLAT, référente pédagogique, joignable au 0627233474 et par courriel via geraldine.guillat@ac-creteil.fr

Fanny GUILLERME, référente administrative, joignable au 0613779729 et par courriel via fanny.guillerme@ac-creteil.fr