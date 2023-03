Un dispositif à connaître : le chèque emploi associatif

A qui s’adresse le Chèque emploi associatif ?

Le chèque emploi associatif est ouvert aux associations sans condition d’effectif (alors qu’il était auparavant réservé à celles de moins de 20 salariés).

L'employeur qui adhère au chèque emploi associatif doit le faire pour l'ensemble de ses salariés.

A noter : certaines situations particulières ne sont pas gérées par le CEA.



A quoi sert le Chèque emploi associatif ?

Ce service permet aux associations de gérer l'ensemble de leurs salariés, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, etc.) :

L’ association accomplit, en un document, l’ensemble des formalités liées à l’embauche : Déclaration Préalable à l'Embauche (DPAE) et contrat de travail.

liées à l’embauche : Déclaration Préalable à l'Embauche (DPAE) et contrat de travail. L'association transmet une seule déclaration pour l'ensemble des organismes de protection sociale obligatoire (Sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire et prévoyance).

(Sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire et prévoyance). L'employeur effectue un règlement unique par prélèvement automatique pour l'ensemble des cotisations et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

pour l'ensemble des cotisations et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu Le CEA établit les bulletins de paie, calcule les cotisations et contributions sociales dues, ainsi que les obligations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Certaines taxes et cotisations restent recouvrées directement par d’autres organismes : taxe d’apprentissage, contribution à la formation professionnelle, taxe sur les salaires, financement du service de santé au travail, financement du paritarisme, cotisations relatives aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire non imposés par la loi ou la convention collective nationale.

Comment adhérer ?

Les démarches s’effectuent en ligne sur le site de l'URSAFF.

Vous devez disposer d’un numéro de SIRET pour adhérer. Vous renseignerez ensuite des informations sur le contrat de travail de chaque salarié, ainsi que les éléments de rémunération.