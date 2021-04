Une AMAP à Villiers-sur Marne

AMAP Le Hangar - Villiers-sur-Marne

Comment est né votre projet ?

Le projet de création de notre AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne) découle d’une réflexion autour des projets du café associatif que nous avions créé en 2015, dans le quartier des Perroquets à Villiers-sur-Marne.

L’envie de mener des actions plus engagées et diversifiées s’est mêlée à notre prise de conscience écologique. La question du lien social de proximité restait pour autant prégnante dans nos réflexions, et totalement connectées aux problématiques environnementales selon nous.

C’est comme cela que l’idée de la création d’une AMAP a émergé.

Dans la refonte de nos activités, nous allons ériger notre local associatif en plateforme de projets promouvant des dynamiques quotidiennes plus sobres et éclairées : repair café, AMAP, conférences-débats ou ateliers de confection main en sont des exemples concrets. Nous sommes dans une démarche de mise aux normes de notre local, pour pouvoir accueillir prochainement ces activités.

En parallèle, nous souhaitons développer des projets d’éducation populaire. Dernièrement, un Amapien enseignant en Sciences Economiques et Sociales (SES) dans un lycée de Nogent-sur-Marne, nous a demandé d’intervenir en classe pour présenter l’AMAP et parler des enjeux alimentaires et agricoles à ses élèves. Nous avons construit une animation pédagogique pour deux classes de Terminale. Nous voulons maintenant adapter cette animation pour des classes de collèges et d’écoles primaires.

Nous nous sommes également formés à la « Fresque du climat », un jeu de cartes conçu pour mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique. L’idée est de faire découvrir ce jeu pédagogique à notre tour à de nouvelles personnes, d’essaimer la bonne compréhension des causes et conséquences de ce problème mondial.

Comment avez-vous procédé pour créer l’AMAP ?

Dans un premier temps nous nous sommes familiarisés avec les enjeux et le fonctionnement des AMAP. Début 2020, nous avons contacté le réseau des AMAP d’Ile-de-France qui nous a présenté le projet de deux maraichers. Ceux-ci étaient en lancement de projet. Après les avoir rencontrés, nous nous sommes lancés dans la structuration de l’AMAP, en lien avec l’un d’eux. Pendant le premier confinement, nous avons communiqué sur la création de l’AMAP sur les réseaux sociaux. Le sondage a très bien fonctionné. Nous avons pu commencer les distributions avec une vingtaine d’adhérents, alors que nous étions en pleine crise COVID.



AMAP Le Hangar - Villiers-sur-Marne

Quelles ont été les conséquences de la situation sanitaire pour votre association ?

Les distributions demandent beaucoup d’investissement de la part des adhérentes et adhérents. Cela n’a pas été facile car nous avons dû nous adapter aux contraintes sanitaires et mettre en place un protocole pour le respect des gestes barrières. Nous avons dû avancer l’horaire de rendez-vous pour la fabrication des paniers et leur distribution, à 16h puis à 17h, pour respecter les horaires de couvre-feu. L’objectif pour nous dans le développement de notre AMAP était de proposer des ateliers et animations (dégustation, projections, débats...) à nos adhérents au moment de la distribution. Ces envies sont pour l’instant en attente. Néanmoins, les amapiennes et amapiens sont très contents de venir. C’est parfois le seul moment de la semaine où ils peuvent trouver un peu de chaleur, discuter avec l’agriculteur et entre eux !

Si vous êtes intéressés, contactez-nous.

Contact :

AMAP du Hangar

7 bis avenue Beauregard à Villiers-sur-Marne

Courriel/ tél. : 07 49 32 16 33

---

Si vous vous lancez dans la création d’une AMAP dans votre quartier, le Réseau AMAP Ile de France, grâce à des formations, des échanges réguliers et des outils peut vous guider. Pour plus d’infos, contactez le réseau par courriel ou par téléphone au 07 48 45 31 90.