Une formation sur l’autofinancement

Le compte en banque de votre association est à sec, vous aimeriez développer un projet en particulier, ou encore les financements habituels ont diminué ?

La formation « Diversifier ses ressources par l’autofinancement », proposée par le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) le 14 octobre 2019 est faite pour vous ! Durant une journée, vous aborderez les différentes pistes d’autofinancement : vente de produits, organisation de manifestations, campagne de dons… Avec les avantages et inconvénients. Et vous réfléchirez à ce qui pourrait convenir à l’association et être en accord avec le projet associatif, pour ensuite vous lancer collectivement !

Développer l’autofinancement, c’est gagner en autonomie budgétaire, mais attention, il s’agit de ressources accessoires aux autres modes de financement, pas d’un bouleversement de votre modèle économique.

Informations pratiques : La formation a lieu le 14 octobre 2019 de 9h30 à 17h dans les locaux de Proj’aide.

Inscription auprès du DLA : infodla@bge-adil.eu