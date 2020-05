Vos questions à la loupe : l’assemblée générale de mon association peut-elle se tenir à distance ?

A situation exceptionnelle, règles exceptionnelles

L’ ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales adapte temporairement les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux peuvent se tenir. Ainsi, même si vos statuts ou votre règlement intérieur ne le prévoient pas, voire l’interdisent, l’ordonnance indique que par principe, et sur décision de l’organe compétent pour les convoquer (Bureau, conseil d’administration…), « les assemblées des associations peuvent se tenir sans que les membres de ces assemblées et les autres personnes ayant le droit d’y assister, ne participent physiquement à la séance. »

Garantir la traçabilité et l’identification des personnes

Les personnes doivent être alertés « par tout moyen permettant d'assurer leur information effective » de la date et de l’heure, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble de leurs droits (participation aux débats, vote, etc.). Pour assurer une traçabilité de l’information, la convocation pourra par exemple être envoyée par courriel avec accusé de réception.

« Les membres de ces assemblées peuvent se réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. »

L’ordonnance précise que :

La conférence téléphonique ou audiovisuelle doit permettre l’identification des personnes présentes.

Les moyens techniques doivent transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.

La signature d’une feuille de présence n’étant pas possible à distance, l’identification pourra être:

Facilitée par la consultation préalable par courriels ou formulaires et procès-verbal de consultation,

Complétée par une visioconférence

Les dispositions sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.

Attention : les associations ne pourront pas faire d’assemblée générale par une simple consultation écrite des membres.

La question des votes à bulletin secret

Il est évidemment très difficile d’assurer à la fois la confidentialité et la sincérité du vote à distance. Le vote, en visioconférence, ne pourra avoir lieu qu’à main levée.

Si les statuts prévoient la possibilité pour un ou plusieurs membres d’exiger le vote à bulletin secret, l’association sera dans l’obligation de reporter l’assemblée générale jusqu’à ce que celle-ci puisse se tenir en présentiel (attention toutefois à certaines décisions qui doivent être prises dans des délais contraints !).

Le vote par des moyens dématérialisés peut également être envisagé mais les outils choisis devront garantir fiabilité et anonymat. Si l’association en a les moyens et que les statuts exigent un vote à bulletin secret, elle pourra alors recourir à un prestataire spécialisé dans l’organisation d’un tel vote.