Votre association est-elle inclusive ?

L'association n'est pas inclusive par nature. De nombreux facteurs influent sur l'engagement des personnes dans les associations (origine sociale, inégalités territoriales, etc.).

De plus, certaines pratiques associatives peuvent renforcer cet état de fait car les questions liées à l'ouverture à tous et à toutes sont peu ou pas posées dans le cadre du fonctionnement interne de l'association et de sa gouvernance.

L’inclusiscore va vous permettre d'évaluer votre projet associatif, votre ouverture, votre gouvernance, sous l'angle des questions liées à l'inclusion (égalité homme/femme, diversité des origines culturelles, ouverture au handicap, diversité sociale, etc.).

Plus qu'un outil d'évaluation, c’est un outil pédagogique destiné à engager une démarche de questionnement interne. Il donnera une photo à l'instant T du positionnement de votre association sur ces questions, et il vous permettra aussi d'avoir accès à un certain nombre de ressources pour échanger, débattre et aller plus loin.

Toutes les parties prenantes de l'association peuvent y répondre: bénévoles, salariées et salariés, élues et élus, adhérentes et adhérents, bénéficiaires, seules et seuls ou à plusieurs.

L’inclusiscore se compose de 3 parties et de 22 questions :

Regard sur le projet associatif

Regard sur l'ouverture à tous et à toutes

Regard sur la gouvernance

A l'issue, le test vous donne un score permettant de vous situer par rapport au score maximal de 132, mais aussi par rapport à un panel d'associations.

Vous pouvez réaliser ce test plusieurs fois.