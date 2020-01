Vous avez un projet et vous recherchez un financement ? Candidatez à la prochaine bourse aux projets des CIGALES !

Vous pouvez envoyer votre dossier de demande de financement jusqu’au 16 janvier 2020 et participer à la réunion d’information le 8 janvier à Paris.

Le club des CIGALES, association composée de 5 à 20 personnes, investit dans des structures locales et les accompagne grâce à l’épargne qu’ils ont mis en commun. Ils se réunissent pour promouvoir une économie alternative et dans l’objectif de favoriser la création d’emplois, lutter contre l’exclusion et agir favorablement sur la planète.

Voici les dates clés pour la session de bourse aux projets du 30 janvier :

Réunion d’information

Mercredi 8 janvier de 19h30 à 21h30

Maison des associations du 3ème arrondissement, 5 rue Perrée, 75003 Paris

Inscription obligatoire par retour de mail à coordination@cigales-idf.asso.fr

Cette réunion permet d’avoir les informations nécessaires pour solliciter les CIGALES et comprendre le fonctionnement de l'association.

Dépôt des dossiers de demande de financement

Jeudi 16 janvier : envoi uniquement par courriel à coordination@cigales-idf.asso.fr. Le dossier de demande de financement peut être téléchargé ici

Présenter son projet

Jeudi 23 janvier de 19h30 à 21h30 à Paris : Réunion -formation "Savoir présenter son projet à des financeurs solidaires". Formation destinée uniquement aux porteur·euses de projet dont le dossier aura été validé pour le passage en Bourse Aux Projets.