Actions de solidarité en direction des étudiants de Créteil

Dans le contexte de crise sanitaire, le Département s'est mobilisé pour initier une action solidaire entre des étudiantes et étudiants en difficulté, en vue d'assurer leurs besoins les plus élémentaires, et ses partenaires locaux agricoles, confrontés à des difficultés pour écouler leurs stocks.

En collaboration avec l’Université Paris-Est Créteil et le CROUS, le Département a pris contact avec les structures locales Val Bio Ile-de-France et Coop bio pour organiser en mai et juin une opération « paniers alimentaires biologiques » à destination des étudiantes et étudiants les plus précaires. 100 à 150 personnes hébergées dans trois résidences du CROUS ont bénéficié de chacune des quatre livraisons.

Une réflexion est en cours, associant structures locales agricoles de l’ESS et institutions universitaires locales, pour pérenniser un circuit alimentaire de proximité.