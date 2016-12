Accélération et changement de direction : Comment les améliorer ? 2nde partie : le changement de direction

Rappel sur les changements de direction

Comme l’indique dans un précédent article sur Sport Santé et Préparation Physique, B. Grosgeorges (Septembre 2016), un « entrainement en vitesse linéaire » et un « entrainement en vitesse slalomée » sont spécifiques. Ainsi, plus il y aura de COD (changements de direction) dans un exercice, moins les progrès en vitesse linéaire seront impactés. Il faut donc que l’entraineur analyse son activité pour savoir comment calibrer son entrainement. Une distinction sera donc à faire entre les sports collectifs de grand et de petit terrain. Chez les seconds, l’angle et le nombre de changements de direction ne sont pas du tout de la même nature que chez les premiers (plus nombreux avec des angles plus fermés).

Egalement, comme l’indique Grosgeorges (2016), l’efficacité d’un joueur dans les changements de direction est liée à des qualités physiques et à des techniques gestuelles, notamment la faculté à freiner. Cette dernière semble être prépondérante dans la capacité à se démarquer d’un adversaire ou l’éliminer sur une phase offensive. Elle semble être également la première chose à apprendre, pour diminuer le risque de blessure chez l’athlète. « Pour accélérer, apprend à freiner » serait potentiellement un adage à évoquer quand on apprend à nos jeunes sportifs à aller vite.

Pour les techniques et placements pour les changements de direction, nous vous invitons à relire l’article de B.Grosgeorges.( Newsletter Septembre 2016)

Améliorer la capacité à changer de direction : les paramètres à prendre en compte

Les situations qui permettent d’améliorer les changements de direction, peuvent être nombreuses et variées. Cependant, comme précisé dans le récent article de Sport Santé et Préparation physique, il faut distinguer le travail d’agilité dit « planifiée » et celui d’agilité « réactive ». La première forme de travail cible les changements de direction dans des situations dites « fermées ». La seconde est une habilité « ouverte », car porteuse d’une incertitude. Ici, l’aspect cognitif prend plus d’importance.

Pour calibrer un exercice, l’entraineur ou le préparateur physique pourra prendre en compte :

Le nombre de changements de direction proposé durant l’exercice : plus il sera élevé, plus on travaillera la vitesse associée à celle-ci. Mais attention, cela aura aussi pour effet d’augmenter les contraintes sur l’appareil locomoteur.

: plus il sera élevé, plus on travaillera la vitesse associée à celle-ci. Mais attention, cela aura aussi pour effet d’augmenter les contraintes sur l’appareil locomoteur. L’incertitude et la complexité cognitive de la situation : plus il s’agira qu’une situation d’agilité réactive, plus les capacités cognitives seront sollicitées. Certes, la technique de changement de direction sera moins impactée, mais si celle-ci n’est pas dégradée durant une situation « ouverte », cela signera une certaine capacité à prendre les informations nécessaires, soit en amont, soit lors des exécutions d’un COD. Parmi ces éléments de complexification, N.Krantz (2001) distingue notamment :

- Incertitude spatiale : où l’événement va t’il se produire ?

- Incertitude temporelle : quand l’événement se produira-t-il ?

- Incertitude événementielle : quel événement va se produire ?

- Clarté du but de la tâche : celui-ci est-il simple à identifier ?

- Nombre de sous-buts : le moyen de parvenir aux objectifs réalisés impose t-il la réalisation d’un plus ou moins grand nombre d’étapes intermédiaires ?

: plus il s’agira qu’une situation d’agilité réactive, plus les capacités cognitives seront sollicitées. Certes, la technique de changement de direction sera moins impactée, mais si celle-ci n’est pas dégradée durant une situation « ouverte », cela signera une certaine capacité à prendre les informations nécessaires, soit en amont, soit lors des exécutions d’un COD. Parmi ces éléments de complexification, N.Krantz (2001) distingue notamment : - Incertitude spatiale : où l’événement va t’il se produire ? - Incertitude temporelle : quand l’événement se produira-t-il ? - Incertitude événementielle : quel événement va se produire ? - Clarté du but de la tâche : celui-ci est-il simple à identifier ? - Nombre de sous-buts : le moyen de parvenir aux objectifs réalisés impose t-il la réalisation d’un plus ou moins grand nombre d’étapes intermédiaires ? La durée de l’exercice : La durée de l’effort impactera directement le sportif et sa capacité à changer de direction

: La durée de l’effort impactera directement le sportif et sa capacité à changer de direction Les temps de repos : Plus les temps de repos seront brefs, plus les ressources physiques de l’athlète s’épuiseront rapidement

Grace à ces différents points, nous pouvons mieux calibrer les situations. Ainsi, une situation simple comporterait à priori, avec un faible nombre de changements de direction, sans incertitude, sur une courte durée avec un temps de repos permettant une récupération complète. Au contraire, une situation complexe proposerait un grand nombre de changements de direction, avec une forte incertitude, une durée d’exercice conséquente avec un faible temps de récupération.

En considérant ces différents paramètres, il est possible de mettre en place des situations de travail pour améliorer cette compétence.

Dans cet article, nous nous attarderons sur le travail en agilité planifiée et réactive.

Exemple de situation pour améliorer le COD

En considérant les différents points précédemment cités, l’entraineur pourra faire appel à son imagination, pour proposer des situations adaptées à ses sportifs.

Nous vous présentons ici la situation dite de « l’étoile ». Cette situation nécessite peu de matériel, et permet un grand nombre de variantes. Il suffit de disposer 5 coupelles ou plots. La distance entre les coupelles peut varier, en fonction du sport ou du travail visé. Donnez un numéro à chaque coupelle (1,2,3,4) et/ou (si vous le pouvez) posez des coupelles de différentes couleurs. Quelle que soit la variante proposée, le sportif devra revenir au centre avant de retourner à une autre coupelle. Pour cet exemple, nous nous pencherons sur l’activité Football pour proposer les situations suivantes :

Faire le parcours dans le sens imposé (1,2,3,4) : Il s’agira du temps de référence. On le comparera avec les différents temps effectués.



Faire le parcours à l’envers.

Imposer la destination (chiffre ou couleur), juste avant de toucher la coupelle centrale.

Imposer le cheminant avant le départ.

Aller à l’opposé de la direction imposée (Gauche pour Droite, Devant pour arrière et inversement).

Imposer un geste technique ou une situation de duel :

1/ Faire un « une-deux »

2/ Effectuer une remise en « une touche de balle » sur une balle aérienne

3/ Imposer un contrôle sur un ballon aérien pour mettre le ballon au sol et le remiser à son coéquipier

4/ Gagner un duel offensif en 1 contre 1, après avoir effectué le parcours

5/ Gagner un duel défensif en 1 contre 1, après avoir effectué le parcours

6/ Si le parcours est effectué correctement ou selon un temps imposé, possibilité d’aller tirer et de tenter de marquer

7/ Imposer un parcours, et à tout moment, obliger le sportif à récupérer un ballon et effectuer un geste technique, puis refaire le parcours imposé.

L’entraineur pourra donc comparer les temps de différentes variantes (notamment les variantes 2-3-6) qui révéleront la capacité de prise d’informations et d’analyse du sportif. Il est possible aussi de noter, si l’athlète est capable de gagner ses différents duels ou situations techniques (échec ou réussite).

Conclusion

Il n’existe pas de situation « idéale » pour améliorer l’habileté à changer de direction. Celle-ci doit être adaptée au sport et à la capacité de(s) l’athlète(s). L’entraineur, par son imagination, pourra proposer de nombreuses situations pour améliorer cette capacité de changement de direction, en complément d’un travail de musculation effectué en salle.

Benjamin DUMORTIER

Préparateur physique



Bibliographie