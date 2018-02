Activité physique et grossesse : se préparer et s’entretenir

Effets de la grossesse sur l'organisme

Au cours de la grossesse, ce ne sont pas seulement les muscles abdominaux qui sont distendus. N’oublions pas aussi que :





source mongyneco-etmoi.com

Le développement du fœtus et de la matrice (utérus) constitue une masse qui exerce une force de traction sur la région lombaire ainsi qu’une force de compression sur le siège (muscles et ligaments du plancher périnéal) et sur le diaphragme.

Les organes de l’abdomen sont déplacés (intestins, estomac, foie) et plus ou moins compressés (vessie).

Les activités pulmonaires et cardiaques se trouvent également modifiées. Au plan hormonal, le nouvel équilibre qui s’installe va aussi contribuer à la prise de masse grasse.

L’augmentation de l’hormone bêta HCG (Hormone Chorionique Gonadotrope), secrétée par le placenta à partir de la nidation de l'embryon dans l'utérus, induit un gonflement de la poitrine qui devient sensible et douloureuse. Ce phénomène est plus ou moins important selon les femmes. Par ailleurs, des nausées plus ou moins fréquentes, des remontées acides, un dégoût pour certains aliments, compliquent aussi la nécessité de s’alimenter correctement. A cela s’ajoute une grande fatigue induite par une production accrue de progestérone (hormone féminine qui sert à préparer l’utérus pour une grossesse).

Ces derniers symptômes sont caractéristiques des 3 premiers mois de grossesse et sont plus ou moins importants selon les femmes.

Le 2ème trimestre s'avère plus confortable malgré les modifications anatomiques. Le 3ème trimestre quant à lui, sera axé sur les activités de confort physique et respiratoire d’une part, et inévitablement, sur la préparation à l'accouchement d’autre part.



source sports.gouv.fr

Se préparer physiquement à la grossesse

Mêmes sportives, toutes les futures mamans ne sont pas dans le même état de forme avant leur grossesse.

Plusieurs études ont démontré que pratiquer une activité physique l’année précédant la grossesse était bénéfique pour la santé : Prévention du diabète gestationnel (e.g. : Oken & al., 2006), limitation de la prise de poids, diminution des risques d’éclampsie* (e.g. : Meher & Duley, 2006 ; Sorensen & col., 2003)

*L’éclampsie est une crise convulsive généralisée survenant chez une femme enceinte dans un contexte d'hypertension artérielle.

Préparer son plancher pelvien ne consiste pas à le renforcer mais bien à devenir capable de contrôler le périnée avant la grossesse. Le travail de poussée et une amélioration de l’élasticité du périnée seront nécessaires. Ce dernier travail doit être associé à l’expiration prolongée. Le diaphragme en remontant permet la détente périnéale. Cela aura aussi pour effet le bon maintien de l’utérus. Cette détente est particulièrement importante car une rigidité périnéale augmente le risque de déchirures ou de recours à l’épisiotomie. Ce travail est effectué lors de la préparation à l'accouchement par une sage-femme, il s'effectue à partir du 4 -ème mois sur une base de 8 séances remboursées par la Sécurité sociale.

La connaissance de son corps, de son anatomie et la maîtrise de la respiration qu'induit la pratique physique et sportive antérieure optimisent ces séances de préparation.

On ne trouve aucune publication autour de la préparation de la région lombaire à titre préventif des effets de la grossesse et de l’accouchement. Pour autant, il est reconnu que la statique lombo-pelvienne passe par un bon développement des muscles de la région lombaire. Une harmonisation de la musculature des parois du caisson abdominal semble néanmoins nécessaire pour limiter l’augmentation des courbures rachidiennes. Des exercices de marche active, quotidienne, pendant la grossesse sont à planifier.

Consécutives à la grossesse, les modifications du système circulatoire ne sont pas à négliger. Il s’agit de réduire les risques de phlébite et d’œdèmes des membres inférieurs.

Notons que la qualité musculaire de l’abdomen ne joue pas un rôle dans l’accouchement, sauf chez les femmes présentant une distension abdominale. Dans ces cas précis, les muscles abdominaux ne peuvent plus maintenir l’utérus correctement. A l’inverse, chez les femmes dont les muscles de l’abdomen hypertrophiés seraient raccourcis, une résistance importante à l’étirement des grands droits peut entrainer un diastasis (séparation) de la ligne blanche. Les relevés de buste et de bassin (crunchs) sont à proscrire (de Gasquet, 2009), car ils accentuent la diastase et exercent une poussée des organes vers le bas.

Pratiquer une activité physique pendant la grossesse

L’activité physique pratiquée devra être compatible avec l'évolution de la grossesse et autorisée par le médecin.

Si poursuivre une activité physique est conseillé, les symptômes du premier trimestre doivent conduire à des adaptations et une écoute particulière. La recherche de performance va laisser la place au plaisir afin de pratiquer sans risque et le plus longtemps possible.

Le 2ème trimestre est la période idéale pour reprendre une activité car l’organisme s’est normalement adapté à l'affluence des hormones. Ainsi, cette période va permettre de s'adapter aux modifications physiques. En fonction du sport pratiqué avant, il faudra peut-être pour certaines, s'adonner à une nouvelle activité.

Le choix de l'activité physique devra exclure les sports à risque : Sports de glisse (skateboard, ski) et plus généralement "extrêmes" (rafting, hydrospeed, surf, VTT de descente, parachutisme, trail), les sports de contact individuels ou collectifs (boxe, rugby, lutte, judo), les sports subaquatiques (apnée, plongée sous-marine) ainsi que la course à pied et plus généralement ceux avec risque de chute (cyclisme, roller…).

L’activité physique pratiquée devra répondre à quelques règles élémentaires (e.g. : Kramer & col., 2006) :

Fréquence : 3 à 5 fois par semaine selon le niveau sportif.

Intensité : ne pas dépasser 70% de la fréquence cardiaque maximale théorique. (226-âge selon la célèbre formule d’Astrand)

Durée : 15 à 30 minutes pour les débutantes ; 30 à 40 minutes pour les femmes d’un niveau de pratique confirmé.

Pratiquer dans un environnement aéré pour éviter le coup de chaleur.

Éviter les exercices en altitude (+ 1500m lorsque l’on est pas habituée)) pour ne pas induire ou majorer une dette d’oxygène.

Pas d’exercices en décubitus dorsal (allongée sur le dos) après la 16ème semaine de grossesse, pour éviter la compression de la veine cave.

Respecter le bon déroulement d’une séance (échauffement et phases de récupération).

Conclusion

Les bénéfices de l’activité physique sur la grossesse permettent aux futures mères d’être mieux armées face à l’accouchement : résistance à l’effort et à la douleur, augmentation de la capacité respiratoire, actualisation de leur schéma corporel.

Quatre des six recommandations de la Société Obstétriciens et Gynécologues du Canada (Davies & al., 2003) peuvent être appliquées pendant la grossesse sans réserve :

« Inciter les femmes ne présentant pas de contre-indications à effectuer des exercices de conditionnement aérobie et musculaire pendant la grossesse.

L’objectif de l’entrainement aérobie durant la grossesse devrait être de maintenir un niveau raisonnable de bonne forme physique.

Les femmes enceintes devraient choisir des activités au cours desquelles elles risquent le moins de perdre l’équilibre ou de causer un traumatisme au fœtus.

L’exercice ne fait pas augmenter le risque d’issue de grossesse et néonatales indésirables.

Les activités recommandées sont : la marche, la natation, la gymnastique douce, le yoga, le vélo d’appartement ou sur terrain plat. Certaines activités peuvent être continuées en fonction de l’antériorité de la pratique et avec adaptation : jogging, tennis (en double et sans enjeux), ski de fond, golf, danse. Chaque activité doit faire l’objet de l’accord médical au cas par cas. La notion de "sport plaisir" est à prendre en compte pour le bien être maternel, en fonction du trimestre de grossesse.

Elodie KIEFFER, Steeve CHIAPOLINI & Rachid ZIANE

