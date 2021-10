Activité physique et système immunitaire : quelles relations entretiennent-ils ?

Qu’est-ce que le système immunitaire ?

Un système est un ensemble d’éléments qui interagissent entre eux et avec d’autres systèmes et éléments.

Le système immunitaire est l’un des nombreux systèmes de l’organisme, parmi lesquels : le système nerveux, le système endocrinien, le système lymphatique, le système ostéoarticulaire, le système excréteur… Il existe également des appareils[1] : l’appareil cardio-vasculaire, l’appareil digestif, l’appareil urinaire, l’appareil respiratoire…

Le système immunitaire est un ensemble coordonné d'éléments de défense de l’organisme capable de discriminer le non-soi (germes : virus, bactéries, levures, champignons, parasites, certains poisons…) du soi pour l’éliminer.

Il est composé de trois couches :

La barrière épithéliale constituée par la peau, les muqueuses, et l'acidité gastrique.





Les mécanismes de défense non spécifique dits de l'immunité innée ou naturelle.

Les mécanismes de défense spécifique ou adaptative de l'immunité humorale ou extracellulaire et ceux de l'immunité cellulaire.

Les principaux agents du système immunitaire sont les globules blancs, aussi appelés leucocytes (leuco = blanc ; cyte = cellule) :

Les monocytes.

Les granulocytes ou "polynucléaires" (les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles).

Les lymphocytes (B, T et NK).

L’activité des lymphocytes B est dirigée vers les agents pathogènes extracellulaires dont les bactéries. Celle des lymphocytes T dirigée vers les agents pathogènes intracellulaires dont les virus. Les lymphocytes NK sont capables de détruire les cellules anormales (Caillat-Zucman & Col. 2018) telles que les cellules tumorales et les cellules infectées.

Les globules blancs sont produits par des cellules souches de la moelle osseuse rouge. Dans le sang, leur durée de vie est, en moyenne, de quelques jours. En cas d’infection, leur production s’intensifie.

[1] systèmes et appareils : « un appareil est composé d’organes bien délimités, alors que le système peut être composé de structures mal délimitées et diffuses dans tout l’organisme ».

Dans quelle mesure l'activité physique permet-elle de renforcer le système immunitaire ?

Activité physique et système immunitaire

Il est maintenant reconnu que pratiquer une activité physique régulière réduit l’évolution et le développement de complications des maladies chroniques telles que l’asthme le diabète, l’obésité… (Savary & Carré, 2021).

Concernant les maladies infectieuses, lorsque le corps est soumis à des efforts répétés et réguliers, mais qui n’est pas épuisant, cela renforce le système immunitaire (Carré, 2021).

Par ailleurs, il semblerait que les traitements médicamenteux soient efficaces chez les personnes physiquement actives (Savary & Carré, Op. Cit.).

Enfin et concernant plus spécifiquement la Covid-19, « […] les effets de la sédentarité sont importants sur cette maladie qui touche particulièrement ceux qui ne pratiquent pas ou peu d’activité physique » Carré (Op.Cit).

Le renforcement du système immunitaire par l’activité physique est potentialisé lorsque l’alimentation est saine et équilibrée et que la récupération est suffisante (impliquant que le sommeil soit de qualité).

Surentraînement et système immunitaire

Cependant, lorsqu’elle est excessive, la pratique d’une activité physique peut avoir des effets contraires. En effet, avec le surentraînement, la production importante d’hormones du stress telles que le cortisol, peuvent induire une destruction de protéines dont celles des globules blancs et des muscles.

Dans ce cas et parce qu’excessive, la pratique sportive peut affaiblir le système immunitaire induisant une vulnérabilité à l’origine de l’apparition de maladies infectieuses (rhume, gastro-entérite…).

Immunité et fragilité de la barrière intestinale

L’alimentation apporte les éléments nécessaires au fonctionnement de l’organisme et à son développement. Elle participe ainsi et entre autres, à soutenir le système immunitaire.

A l’inverse, une alimentation déséquilibrée (notamment pauvre en vitamines, en acides aminées essentielles et en sels minéraux), trop industrielle ou encore polluée, va affaiblir l’organisme et le système immunitaire.

Une alimentation riche en sucre, en acides gras trans (fritures) ou hydrogénés (huile de palme, margarine hydrogénée…), en laitages, en polluants (pesticides), va induire un état inflammatoire de l’organisme et en particulier de l’intestin. Cet état va perturber la perméabilité de la paroi intestinale, permettant alors le passage dans le sang de toxines bactériennes et de métabolites (Vignesh & Col., 2021).

Il n’est ainsi plus à démontrer que l’alimentation influence la perméabilité de la barrière intestinale et peut donc fragiliser le système immunitaire.





Conclusion

Comme le signalait Carré (2021) « S’agissant du confinement, il est étonnant que certains aient regardé bizarrement les sportifs. Car le seul moyen d’améliorer l’immunité, c’est l’activité physique ».

En effet, une activité physique d’intensité modérée, pratiquée 3 à 5 fois par semaine permet de stimuler voire de renforcer le système immunitaire en stimulant l’activité des lymphocytes (Le Panse, 2020).

Mais, une pratique excessive conduisant au surentraînement peut fragiliser le système immunitaire. Le manque de récupération et une alimentation pro-inflammatoire ne peuvent qu’accentuer ce phénomène.

Rachid ZIANE

