Activités aquatiques et prévention primaire des maladies cadiovasuclaires

Depuis plusieurs années, le comité départemental olympique et sportif 94* soutenu par le département du Val de Marne, travaille à la mise en place d’un moteur de recherche conçu comme une aide à la prescription de l’activité physique au service de la santé. En sélectionnant un lieu, une activité, un profil de pratiquant, on vous indique les structures adaptées à vos attentes et vos besoins. Ainsi pour les activités aquatiques qui vous sont présentées ici, il sera possible de rejoindre les associations qui ont choisi d’investir dans un encadrement capable de prendre en charge les publics à besoins spécifiques. Pour autant, il reste important de comprendre pourquoi on fait les choses.

Activité physique et maladies cardiovasculaires: rappels

Les maladies cardiovasculaires constituent un ensemble de troubles affectant le cœur (cardiopathies rhumatismales et malformations cardiaques) et les vaisseaux sanguins (cardiopathies coronariennes, maladies cérébro-vasculaires, les artériopathies périphériques, thromboses veineuses profondes et embolie pulmonaire).Ces maladies sont souvent indissociables des facteurs de risques cardiovasculaires comme l'hérédité, le diabète de type 2, la consommation de tabac, l'hypertension, les troubles du métabolisme lipidique et la sédentarité.

La pratique d'une activité physique s'inscrit alors dans le cadre d‘une prévention primaire (dont le rôle est d'éviter la survenue de maladie) et est considérée comme un réel facteur protecteur sur le plan de ces maladies, et notamment les atteintes coronariennes. A titre d'exemple, La Fédération Française de Cardiologie précise d'ailleurs qu'une heure de marche à 6-7 km/h, en terrain plat, 3 fois par semaine, permet d'améliorer de 12 % les performances de la pompe cardiaque et que sans une activité physique régulière, le risque de maladie cardiaque est multiplié par 2. Les effets sont directs (effets antiagrégants, baisse de la fréquence cardiaque, amélioration de la fonction endothéliale) ou indirects (baisse de la pression sanguine artérielle, modification du profil lipidique, équilibre du diabète). La pratique d'un sport peut alors agir sur les facteurs de risques (en prévention primaire notamment) et entrent directement dans le traitement symptomatique sous la forme d'une prescription médicale (prévention secondaire ou tertiaire).

Impact des caractéristiques du milieu aquatique sur l'activité cardiaque

La pression hydrostatique exercée par l'eau sur le bas du corps élimine une partie de la dépendance gravitaire, facilite le retour veineux des membres inférieurs vers le thorax et le cœur. Il en découle une augmentation de la circulation de retour avec accroissement de la pression ventriculaire droite, du volume d'éjection, du rendement, une amélioration du débit cardiaque de plus de 30%, et une baisse relative de la fréquence cardiaque. Ces effets persistent un certain temps après la sortie du bassin. L'exercice aquatique influence donc le drainage circulatoire par la pression hydrostatique (1).

K. AYME précise que l'exercice immergé a les mêmes effets préventifs et curatifs (sur l'hypertension artérielle et le dysfonctionnement endothélial) que l'exercice en ambiance sèche. L'exercice effectué dans l'eau pourrait ainsi être plus efficace dans le contrôle des risques métaboliques et cardiovasculaires(2) . Les exercices aquatiques peuvent encore plus intéresser les personnes en mauvaise condition physique ou en surpoids en supprimant les contraintes gravitaires.

Apport des activités physiques en prévention primaire des maladies cardiovasculaires

L'American College of Sports Medicine de 2007 (3 ) recommande ,pour les adultes de moins de 65 ans non atteints de pathologie chronique, une activité physique d'intensité modérée (50-60 % de la PMA sans atteindre le seuil d'essoufflement) pendant une durée minimale de 30 minutes, 5 fois par semaine ou une activité d'intensité élevée ( intensité supérieure à 70% PMA , atteinte du seuil d'essoufflement) pendant une durée minimale de 20 minutes, 3fois par semaine .

Les activités de renforcement musculaire rentrent également dans les recommandations, à raison de 2 jours non consécutifs par semaine avec 8 à 10 exercices utilisant les principaux groupes musculaires (8 à 12 répétitions pour chaque exercice). Les exercices de souplesse sont toujours recommandés à raison de 10 minutes à chaque séance avec un temps d'étirement compris entre 10 et 30 sec par groupe (4).

Les exercices aérobies continus et fractionnés

En prévention primaire, on peut utiliser un large panel d'intensités, excepté les personnes concernées par des pathologies métaboliques (pour lesquels on privilégiera une intensité modérée). F Depiesse indique que plus l'intensité de l'exercice est élevée (avec une progressivité de l'intensité) et plus les gains de santé sont élevés (5). T Maquet précise cependant qu'idéalement pour les séniors, les pourcentages de travail devraient se situer entre 60% et 90% de la fréquence cardiaque maximale (6).

En programme de réadaptation cardiaque à l'effort, l'entrainement en fractionné semble mieux toléré car plus ludique, il présente des effets plus rapides liés vraisemblablement à une sollicitation plus importante de la périphérie et un moindre stress cardiovasculaire. Cet intervalle training semble réalisable chez des personnes les plus âgées, avec des effets plus bénéfiques que l'entrainement en continu sur le pic de la consommation d'oxygène, le remodelage ventriculaire gauche et la vasodilatation dépendante de l'endothélium.

Intérêts des activités aquatiques

En aquagym, les sollicitations musculaires et cardiaques sont d'une intensité modérée. Elle peut s'adresser plus particulièrement aux personnes en mauvaise condition physique ou en surpoids,. Ces caractéristiques physiques de l'eau permettront une activité physique prolongée dans un milieu qui minimise les contraintes dues au poids. De ce fait, elle peut également s'inscrire comme activité physique supplémentaire, peu contraignante sur le plan musculo tendineux et permettre une activité aérobie et de renforcement musculaire doux. On privilégiera les exercices mettant en jeu un grand nombre de groupes musculaires (déplacements avec ou sans résistances à l'avancement, exercices sollicitant le train inférieur associé au train supérieur, exercices de renforcement musculaire d'intensité modérés,...).

L'aquarunning (course dans l’eau) amène une amélioration des performances cardiaques et pulmonaires significatives, la résistance de l'eau modifie la perception de l'effort et assure une certaine intensité de travail avec moins de contraintes physiques environnementales. Il ciblera alors plus les sollicitations cardio-respiratoires en permettant l'accès à une activité aérobie allant jusqu'à 60 minutes de pratique en palliant aux problèmes liés au surpoids, et limitant le risque de chute. Il possède plus un statut d'entrainement ou un réentrainement à l'effort, le travail au seuil ventilatoire et le travail en fractionné y sont très intéressants. Des séquences de travail en fractionné, court ou long, peuvent compléter de manière pertinente les effets générés par les exercices continus.

De plus, la forte mobilisation des membres inférieurs, associée à la pression hydrostatique, favorisent la circulation sanguine de retour.

La pratique de l'aquabiking (vélo dans l’eau) semble également intéressante du fait de la nature et de l'intensité de la sollicitation cardiaque. Elle sollicite en effet principalement les membres inférieurs, l'effort peut être intense pour une sollicitation cardiaque sous maximale. Sa pratique participe donc directement à l'entretien voire à l'amélioration de la condition physique générale, et permet, entre autre, un renforcement musculaire singulier des muscles des membres inférieurs. Les ergocycles (rameurs) sont d'ailleurs très fréquemment utilisés pour les séances de réadaptation cardiaque.

Les activités de fitness aquatique, constituent quant à elles, des pratiques plus intenses. Intéressantes car elles mobilisent l'ensemble de la masse musculaire, elles sollicitent les capacités cardiorespiratoires de manière bénéfique. Elles sont également utilisées en réhabilitation cardio-pulmonaire mais avec une intensité moindre et au regard de la pathologie en question .Les différentes résistances utilisées sur les membres supérieurs (haltères aquatiques, gants palmés, planches..) et inférieurs (chaussures aquatiques, palmes, élastiques, donut's...) permettent une intensité d'effort élevée tout en étant peu traumatisantes.

Quant à la natation, elle mobilise une large part des groupes musculaires et permet une sollicitation aérobie de qualité tout en renforçant la sensation de bien-être. Elle fait partie des activités recommandées par la Fédération Française de Cardiologie.



Dans le cadre de la prévention des maladies cardiovasculaires, et principalement dans le cas d'une pratique non encadrée par un professionnel, la personne doit veiller à conserver une certaine aisance respiratoire durant le temps de nage, afin de s'inscrire dans une activité "continue". La pression hydrostatique exerce, de plus, des contraintes supplémentaires sur la cage thoracique, et les muscles respiratoires se retrouvent alors plus fortement mobilisés qu'à l’extérieur, participant au renforcement de la mécanique respiratoire. Les différents types de nage, à l'exception du papillon (sauf pour les personnes la pratiquant avec une certaine aisance technique), sont préconisés. Les exercices mobilisant uniquement les jambes (battements de jambes en position dorsale ou ventrale avec une planche par exemple) ont pour particularité d'augmenter la sollicitation cardiaque, leur alternance avec des exercices de nage complète ne pourra alors qu'en être plus bénéfique.

Les activités aquatiques participent donc pleinement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Elles peuvent donner l'opportunité à certaines personnes n'ayant pas une bonne condition physique (surpoids, ..) de pratiquer une activité régulière. Leur nature « non traumatisante » leur confère également un statut d'activité de complément très intéressant, et permet notamment d'augmenter le volume total d'activités.

PINJON Thierry, professeur d'EPS, BEESAN

*le comité départemental olympique et sportif

