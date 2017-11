Activités Physiques Aquatiques et préventions tertiaires des MCV

Poursuivant sa contribution à la complexe mise en œuvre de la loi sur la prescription de l’activité physique à des fins thérapeutiques, le département du Val de Marne vous propose ici le troisième volet d’un triptyque dédié à la place des activités physiques aquatiques en prévention primaire, secondaire et tertiaire des maladies cardiovasculaires (MCV). Vous trouverez les deux premiers volets dans nos newsletters de mars et d’avril 2017. Il sera ici question dans un premier temps de compléter les informations relatives aux modalités d'exercices pour les différentes maladies cardiovasculaires et des facteurs de risques. Nous établirons dans un second temps des propositions dans le domaine des activités aquatiques. Notre travail sera essentiellement axé sur la prévention tertiaire, les APS aquatiques étant peu pratiquées en centre de rééducation en raison des phases de cicatrisations post opératoires incompressibles.



Activités aquatiques et actions sur les maladies cardiovasculaires

L'entraînement en renforcement musculaire doit être pratiqué de façon segmentaire, sans proposer un travail trop intense au niveau des bras. Les bénéfices des activités comme l’aquagym ou en fitness aquatique (modérée) ne sont plus à démontrer. Cependant les accessoires apportant une grande résistance à l'avancement (grandes haltères aquatiques, etc) sont à utiliser avec prudence pour limiter l'intensité de l'exercice sur les bras. L'aquaboxing et les activités de fitness aquatique intenses (aquabuilding, etc) ne seront pas spécifiquement adaptées dans le cadre de l'accompagnement de la maladie cardiovasculaire. Elles peuvent néanmoins être abordées avec une intensité modérée, et en limitant le travail des membres supérieurs.

D'un point de vue de l'entraînement en endurance, l'aquagym et les activités peu intenses (aquafeeling, natation, etc) sont utilisées en réadaptation cardiaque, que ce soit sous forme d'exercices continus ou fractionnés. La pratique de l'aquabiking apparaît adaptée, pour les mêmes raisons qu'en prévention primaire, mais aucune étude n'illustre ses éventuels bénéfices. Elle permet principalement, comme nous l'avons précédemment souligné, un réel renforcement des muscles des membres inférieurs et sollicite le système cardiorespiratoire de manière modérée.

L'insuffisance cardiaque

Il est aujourd'hui reconnu que l'activité physique est maintenant indispensable, notamment en améliorant la qualité du travail des muscles squelettiques, grands pourvoyeurs d'oxygène, ce qui protège et soulage le cœur.

Les contre-indications classiques à l'exercice en ambiance sèche s'appliquent également à l'exercice immergé. Cependant chez les insuffisants cardiaques au stade IV de la NYHA* (dyspnée), les situations dans lesquelles le travail cardiaque augmente sont à éviter. L'immersion, même au repos, est donc contre-indiquée pour des raisons de natures physiologiques (Becker 2009).

* La classification NYHA constitue une échelle de sévérité clinique de l’insuffisance cardiaque présentant un intérêt diagnostique, pronostique et thérapeutique. Composée de 4 stades, le dernier stade (IV) est symptomatique d’une insuffisance cardiaque plaçant le sujet en difficulté au moindre effort.

Certaines restrictions sont spécifiques au milieu aquatique. Il est conseillé aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, de privilégier les activités dans lesquelles l'eau arrive au niveau du thorax plutôt qu'au niveau du cou (Meyer2004). Une température basse de l'eau est également un facteur potentiel d'intolérance cardiaque.

L'association d'un entraînement en endurance et de séances de résistance segmentaire douces (combinaisons d'exercices statiques et dynamiques) est préconisée par la Société Européenne de cardiologie et a donné de bons résultats sur le gain de force musculaire. Cette association permet une amélioration de la force musculaire sans effets cliniques délétères ni détérioration de la fonction ventriculaire gauche ainsi qu’une amélioration des efforts sous maximaux. Les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque stabilisée peuvent effectuer des exercices lents en position debout, avec de l'eau au niveau du thorax et à thermoneutralité (environ 32 degrés). Dans ces conditions, les effets combinés de la pression hydrostatique et la réduction de la charge pondérale améliorent la fraction d'éjection et les pressions de remplissage ventriculaire gauche, tout en s'accompagnant d'une sensation de bien-être.

Les exercices dynamiques sont préférables aux exercices statiques qui peuvent provoquer parfois des troubles hémodynamiques par excès de pression. La pratique de la gymnastique aquatique et de l'aquabike (intensité modérée) apparait donc comme préconisée dans le cas d'insuffisance cardiaque.

Coronaropathie

Chez des patients atteints de coronaropathie, préalablement sédentaires, un entraînement adapté baisse le taux de cholestérol et de triglycérides (Volaklis 2007) de manière similaire en milieu aquatique ou en ambiance sèche.

Le milieu aquatique ne semble pas présenter de contraintes spécifiques pour les personnes pratiquant un sport aquatique dans le cadre de la prévention tertiaire. Les recommandations de modalités de pratiques (indiquées par le médecin traitant) y sont donc applicables comme en ambiance sèche. Il faut cependant tenir compte du niveau de compétences de chacun dans la pratique envisagée : nager peut demander plus ou moins d'effort selon le niveau du pratiquant. On privilégiera un mode de nage, ou une activité aquatique, permettant une respiration aisée (afin de limiter les phases d'apnée) et de rester dans l'intensité préconisée (endurance en majorité).

Les pathologies valvulaires

Les mêmes recommandations que pour les activités en milieu sec sont applicables.

L'arthériopathie des membres inférieurs

Des exercices de marche en eau chaude peuvent être préconisés si l'état cutané le permet. Il faudra se conformer à la prescription médicale.

Activités aquatiques et actions sur les facteurs de risque

Les facteurs de risque accélèrent l'évolution "inéluctable" de l'état des artères avec l'âge. Comme le souligne M. Ferrière, lorsque ces facteurs sont associés, ils entraînent un effet additif et multiplicateur sur le risque vasculaire. L'activité physique joue donc un rôle prépondérant dans le ralentissement des effets des facteurs de risque.

Concernant le milieu aquatique, l'exercice immergé a des effets vasculaires pouvant être considérés comme bénéfiques, ayant les mêmes effets préventif et curatif sur l'hypertension artérielle et la dysfonction endothéliale, que l'exercice en ambiance sèche.

Par ailleurs, l'exercice en immersion pourrait être plus efficace dans le contrôle des facteurs de risque métaboliques et cardiovasculaires. De même, l'exercice immergé entraîne des modifications biologiques qui favorisent la lipolyse (utilisation des graisses) et par conséquent la réduction de masse grasse

L'hypertension artérielle (HTA)

Pour l'hypertension artérielle, il existe une relation linéaire entre la tension et l'état vasculaire. L'AP fait baisser la pression artérielle systolique (3 à 4 mmHg) et diastolique (2 à 3mmHg). La tension artérielle baisse encore plus la nuit.

Faire moins de 5 heures d'exercice /semaine augmente de 32% le risque de développer une HTA. Pourtant, un exercice situé entre 40% et 70% de VO2max suffit à obtenir un effet bénéfique. Des exercices "aérobies" et des exercices de type "circuit training" sont préconisés et ont un effet positif.

K. AYME précise que chez les individus hypertendus, la natation a des effets bénéfiques similaires à ceux de l’entraînement à l’exercice en ambiance sèche, sur la rigidité artérielle et la pression artérielle. Chez les personnes normotendues, les effets de l’entraînement à l’exercice immergé sont moins univoques.

On notera cependant que l’entraînement à l’aquagym s’accompagne d’une baisse de pression artérielle qui n’est pas toujours observée après la natation.



Le cholestérol

Fabrication du HDL (bon cholestérol) et diminution du taux de LDL (mauvais cholestérol) et plus particulièrement par des exercices en endurance.

Fabrication du HDL (bon cholestérol) et diminution du taux de LDL (mauvais cholestérol) et plus particulièrement par des exercices en endurance. Le diabète

Chez les diabétiques, l’entraînement à la natation pourrait contribuer à un meilleur contrôle glycémique, au même titre que l'entraînement en ambiance sèche. Les activités aquatiques douces (aquagym,etc) apparaîssent comme non contre indiquées à ce type de pathologie. Il faut cependant en avertir le personnel qui assure l'encadrement de l'activité, la sécurité et le sauvetage aquatique afin d'adapter toute intervention. Les efforts intenses seront contre-indiqués chez le diabétique souffrant notamment d'insuffisance cardiaque et d'hypertension artérielle à l'effort.

Chez les diabétiques, l’entraînement à la natation pourrait contribuer à un meilleur contrôle glycémique, au même titre que l'entraînement en ambiance sèche. Les activités aquatiques douces (aquagym,etc) apparaîssent comme non contre indiquées à ce type de pathologie. Il faut cependant en avertir le personnel qui assure l'encadrement de l'activité, la sécurité et le sauvetage aquatique afin d'adapter toute intervention. Les efforts intenses seront contre-indiqués chez le diabétique souffrant notamment d'insuffisance cardiaque et d'hypertension artérielle à l'effort. La sédentarité (surpoids)

La pratique d'une activité physique seule, sans une alimentation qui restreint la part des glucides à index glycémique élevé et la part des lipides, possède peu de bénéfices. Même si le rôle direct de l'AP dans l'amaigrissement n'est pas démontré, cette dernière permet cependant d'augmenter la dépense énergétique et d'avoir des bénéfices sur la stabilisation du poids à long terme.

L'entraînement à l'exercice immergé semble avoir le même effet sur la réduction pondérale et le contrôle du risque cardiovasculaire, que l'exercice en ambiance sèche. Cependant, l'exercice immergé favoriserait la lipolyse et donc la perte de la masse grasse.

La réduction du "poids" due à l'immersion de tout ou partie du corps, permet donc aux personnes en surpoids d'accéder à des activités plus ou moins intenses en supprimant certaines contraintes.

(surpoids) La pratique d'une activité physique seule, sans une alimentation qui restreint la part des glucides à index glycémique élevé et la part des lipides, possède peu de bénéfices. Même si le rôle direct de l'AP dans l'amaigrissement n'est pas démontré, cette dernière permet cependant d'augmenter la dépense énergétique et d'avoir des bénéfices sur la stabilisation du poids à long terme. L'entraînement à l'exercice immergé semble avoir le même effet sur la et le contrôle du risque cardiovasculaire, que l'exercice en ambiance sèche. Cependant, l'exercice immergé favoriserait la lipolyse et donc la perte de la masse grasse. La réduction du "poids" due à l'immersion de tout ou partie du corps, permet donc aux personnes en surpoids d'accéder à des activités plus ou moins intenses en supprimant certaines contraintes. Le stress

L'eau permet d'acquérir une meilleure image de soi, notamment par le bien-être dû aux hydromassages. Il faudra privilégier les activités aquatiques selon le désir de chacun. L'immersion dans un milieu aquatique est souvent synonyme de détente tout en se conformant à un avis médical si cela est nécessaire. Elle a par ailleurs une action positive sur la vasomotricité des artères qui sont contractées dans une situation de stress.

L'eau permet d'acquérir une meilleure image de soi, notamment par le bien-être dû aux hydromassages. Il faudra privilégier les activités aquatiques selon le désir de chacun. L'immersion dans un milieu aquatique est souvent synonyme de détente tout en se conformant à un avis médical si cela est nécessaire. Elle a par ailleurs une action positive sur la vasomotricité des artères qui sont contractées dans une situation de stress. Le Tabac

L'activité physique semble avoir des effets bénéfiques sur la motivation du sevrage tabagique, notamment dans le secteur émotionnel, où le sport peut remplacer les sensations "positives " qu'apportait la cigarette (plaisir, détente, ...). L'évolution dans le milieu aquatique renforce cette sensation par l'apport d'hydromassages générés par l'activité.

Enfin, sachant que les MCV sont associées aux facteurs de risques, il faudra éviter les efforts brutaux, intenses et trop longs (supérieurs à une heure). Il faut également respecter un échauffement progressif (5 à 10 minutes) ainsi qu'un arrêt progressif pour éviter une baisse de tension vagale. (possibilité de malaise vagal)

Thierry PINJON, Professeur d’EPS, BEESAN

Références