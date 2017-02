Alimentation : notre « première médecine »

Nous vous présentons ici un résumé des principaux points abordés lors de la conférence organisée au STAPS de Créteil en septembre dernier. L’auditoire était composite : étudiants, enseignants, entraîneurs et pratiquants val de marnais. Ceci est le reflet d’un intérêt grandissant pour ce déterminant de la santé et de la performance. L’alimentation est en effet un des paramètres que les spécialistes d’épigénétique ont identifiés comme capable de moduler l’expression de notre code génétique. Parallèlement, un certain nombre de mythes alimentent des croyances. Quelques mises au point s’avéraient donc nécessaires.

Hippocrate, père de la médecine occidentale affirmait déjà : « que ton alimentation soit ta première médecine ». Aujourd’hui, les scientifiques valident le fait que notre alimentation influence en partie notre état de santé. Cependant, depuis les années 1960, on observe une dégradation de la qualité de nos aliments. Les produits sont de plus en plus transformés par l’industrie agro-alimentaire : ajout de sel, de sucre, de conservateurs, d’agents de texture, de gluten, d’édulcorants, d’additifs, de pesticides… Mais nos intestins ont-ils été préparés pour digérer toutes ces nouvelles substances? De nombreuses études scientifiques montrent que ce changement brutal de notre alimentation a contribué à l’augmentation d’une multitude de maladies : obésité, diabète de type II, maladies cardio-vasculaires, cancers et maladies auto-immunes. Face à ces problèmes les pouvoirs publics ont activé différents programmes de communication depuis le début des années 2000. (PNNS, programme national nutrition santé). Parmi les messages délivrés, on recommande en particulier de manger moins gras et moins sucré. Malheureusement, quelques raccourcis ont conduit à des interprétations erronées.

1er mythe : « les sucres rapides et les sucres lents »

Dans notre inconscient collectif, nous associons souvent les bonbons, les pâtisseries ou les sodas à des sucres rapides alors que les féculents comme le riz, les pâtes ou les patates seraient associés à des sucres lents. Cette classification est fortement remise en cause depuis les années 1980 avec la prise en compte de l’index glycémique. L’index glycémique (IG) est un indicateur qui révèle la capacité d’un aliment à élever plus ou moins la glycémie, c’est à dire la concentration de sucre (glucose) dans notre sang. Grâce à cette méthode, les scientifiques ont découvert que la consommation de riz blanc, de pain blanc ou de patates augmentait la glycémie de la même manière que le sucre de table. Ainsi, quand nous mangeons du pain blanc ou du riz blanc, nous déclenchons une hyperglycémie. Cela signifie que notre taux de sucre sanguin dépasse largement la valeur de référence (autour de 1g/l). Le problème, c’est que notre corps n’aime pas se retrouver dans cet état d’hyperglycémie. Le pancréas se met alors à produire de l’insuline, une hormone qui va permettre de transférer l’excès de sucre sanguin vers nos cellules et notamment vers nos cellules graisseuses. Ces cellules vont alors transformer l’excès de glucose en triglycérides, c’est à dire en graisse. La prise de poids peut donc venir d’une forte consommation de pain blanc, de riz blanc et de patates.

Si vous consommez souvent des aliments avec un fort index glycémique (pain blanc, riz blanc, patates, sodas, produits industriels…), votre pancréas risque de se fatiguer, ce qui peut mener au diabète de type II. D’autre part, la forte consommation d’aliments avec un fort index glycémique augmente aussi la quantité de graisse viscérale, une graisse qui se dépose autour de vos organes. Or, les scientifiques ont montré que l’excès de graisse viscérale augmentait fortement le risque de maladies cardiovasculaires (infarctus, accidents vasculaires cérébraux) ainsi que le risque de cancer.

Fruits et légumes au service de notre santé

Pour réduire le risque de mortalité lié à ces maladies, il est fortement conseillé de consommer des aliments avec des index glycémiques faibles (légumes) ou modérés (fruits). Les aliments qui possèdent les IG les plus faibles sont bien-sûr les légumes. Ils sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et en eau. Il est préférable de consommer des légumes et des fruits issus de l’agriculture biologique pour limiter la présence de perturbateurs endocriniens (pesticides, herbicides, fongicides). Les fibres des légumes et des fruits permettent d’améliorer le transit intestinal, de nourrir les bonnes bactéries de l’intestin (ce que l’on nomme le micro biote) et évitent de créer les pics de glycémie et d’insuline. On retrouve aussi des fibres dans les oléagineux (amandes, noix) ou les céréales. En ce qui concerne les céréales, il faut être vigilant car les industriels rajoutent souvent beaucoup de sucre dans leur composition, ce qui limite les avantages liés à leurs fibres. De nombreuses barres de céréales dites « diététiques » sont en fait très riches en sucre et vous feront plus grossir que maigrir. Quand vous lisez les étiquettes, ne regardez que la ligne concernant le sucre. Si on retrouve plus de 15 grammes de sucre pour 100 grammes d’aliment, ce produit est déjà riche en sucre.

2ème mythe : «il faut éviter de consommer trop de graisse»

Nous entendons souvent qu’il est essentiel de diminuer sa consommation de produits gras. Cette idée repose sur la théorie lipidique, une théorie mise en place dans la seconde moitié du XXème siècle. A partir des années 1950, des scientifiques ont trouvé des résidus de cholestérol (environ 10%) dans les artères des personnes atteintes d’infarctus. Ils en ont déduit que le cholestérol bouchait nos artères et qu’il était donc nécessaire d’éviter la consommation d’aliments trop gras. Au cours de cette période, on assiste à une véritable diabolisation des graisses et l’industrie agro-alimentaire en profite pour faire la promotion de produits alternatifs : céréales, pâtes, riz, pain…

Théorie lipidique contre théorie glucidique

A l’opposé de la théorie lipidique, on retrouve la théorie glucidique. Selon cette théorie, fortement soutenue par l’école de nutrition d’Harvard, ce n’est pas la graisse qu’il faut limiter pour réduire les maladies mais plutôt certains glucides comme le pain, le riz blanc, les patates ou certaines céréales. Même si la théorie lipidique (« il faut limiter les graisses ») reste dominante dans les médias et dans l’industrie agroalimentaire, la théorie glucidique (« il faut limiter certains glucides ») fait de plus son chemin et se démocratise progressivement.

En France, le cardiologue Michel de Lorgeril est un des défenseurs de la théorie glucidique (« il faut limiter certains glucides ») et affirme que le cholestérol n’est qu’un témoin innocent. Le cholestérol est un élément essentiel de notre corps, il constitue nos membranes cellulaires, il permet de produire nos hormones et certaines vitamines comme la vitamine D. Michel de Lorgeril a montré lors d’une célèbre étude scientifique qu’un style alimentaire « méditerranéen » à base de légumes, de poisson et d’huile d’olive permettait de mieux prévenir le risque de maladie cardio-vasculaire par rapport aux régimes pauvres en graisse.

Bonnes et mauvaises graisses

Dans le domaine des graisses, il est essentiel de retenir deux principes : bien répartir les bonnes graisses et limiter les graisses trans, que l’on nomme aussi graisses hydrogénées. Contrairement à une idée reçue, les graisses saturées ne sont pas forcément mauvaises. La graisse de coco est par exemple, une excellente graisse saturée puisqu’elle est rapidement métabolisée par notre organisme et qu’elle permet de prévenir de nombreuses maladies cardiovasculaires et neurologiques. Cette graisse est parfaite pour faire la cuisine car elle résiste bien à la température. Par ailleurs, l’huile d’olive, qui est une graisse mono-insaturée (oméga 9), est aussi essentielle pour notre santé cardio-vasculaire. Vous pouvez ainsi assaisonner tous les jours vos salades de crudités avec une ou deux cuillères d’huile d’olive sans problème. Enfin, il est essentiel de bien répartir les graisses polyinsaturées que l’on nomme oméga 6 et oméga 3. En effet, le problème de notre alimentation moderne est que nous consommons 10 à 20 fois plus d’oméga 6 par rapport aux oméga3. Ce déséquilibre crée des inflammations et conduit donc à diverses maladies. Il est donc important de réduire sa consommation de produits riches en oméga 6 (huile de tournesol, viande de mauvaise qualité, produits à base de maïs et de soja) tout en augmentant sa consommation de produits riches en oméga 3 (poissons, produits à base de graines de lin). Les vaches qui mangent de l’herbe et non pas du maïs ou du soja produisent de la viande plus riche en oméga 3. C’est le même principe avec les œufs qui sont plus riches en oméga 3 quand les poules sont nourries avec des graines de lin (très riches en oméga 3). Si vous souhaitez consommer une huile avec un bon rapport oméga 6 / oméga 3, privilégiez l’huile de colza. En mélangeant l’huile d’olive et l’huile de colza, vous apporter donc une bonne répartition des graisses à votre organisme.

Conclusion : Changer ses habitudes

Il est essentiel de limiter votre consommation de graisses trans. On les trouve dans les biscuits, les produits frits, les viennoiseries, le pain, les pizzas, les céréales pour enfants, les pâtes à tartiner, les margarines de mauvaise qualité, les produits laitiers, les viandes grillées ou les huiles de friture usagées. Les graisses trans sont beaucoup utilisées par les industriels pour donner de la texture aux aliments à moindre coût. Le problème, c’est que de plus en plus d’études scientifiques montrent que la consommation régulière de graisses trans augmente le risque de maladies cardio vasculaires ainsi que le risque de cancer.

Pour résumer, gardez à l’esprit que certains féculents (pain blanc, le riz blanc et les patates) ne sont pas forcément bons pour notre santé. D’autre part, certaines graisses comme la graisse saturée de l’huile de coco, l’huile d’olive, les oméga 3 des graines de lin ou des poissons sont au contraire bonnes pour notre santé.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les ouvrages des éditions Thierry Souccar et notamment le livre " La meilleure façon de manger " qui offre une bonne synthèse des recommandations nutritionnelles. Vous pouvez aussi consulter ma chaîne Youtube « Corpscience » pour retrouver la conférence « Alimentation 1ère médecine » que j’ai donnée en septembre 2016 au STAPS de Créteil.

William Buchs, Professeur agrégé d'Education Physique et Sportive 94

