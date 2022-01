Aponévrosite et épine calcanéene : comment les différencier, les traiter et adapter l’entraînement sportif ?

Elles ne concernent pas que les coureurs à pied, la plupart des autres pratiques sportives nécessitant elles aussi de courir (sports collectifs, triathlon…). Parce que les deux peuvent être situées au talon et irradier la cheville à partir d’un point douloureux proche, aponévrosite plantaire et pointe calcanéene peuvent être confondues de prime abord. Leur diagnostic différentiel permet de les distinguer et conduit à des prises en charges différentes.

Aponévrosite plantaire ou aponévropathie plantaire ?

Malgré son nom terminant en "ite", il ne s’agit pas d’une inflammation, d’autant qu’« il n’y a pas de cellule inflammatoire » (Levy Biau, 2019). Il s’agit plus vraissemblablement « de micro-traumatismes liés à l’effort » (Ibid). Aussi, depuis quelques années, elle est plus justement appelée aponévropathie plantaire.

« C'est une affection fréquente dans les activités nécessitant des impulsions ou des sauts » (Ibid). Ce traumatisme s’exprime, dès le lever, par une douleur de la voute plantaire ou du talon. Si les pratiques sportives peuvent présenter des facteurs aggravants (sols durs, chaussures inadaptées, appuis dégradés, trouble postural), « la cause principale reste une anomalie au niveau du pied » (Ibid).





Des examens médicaux permettent de localiser plus finement cette anomalie au niveau de la bande fibreuse appelée fascia plantaire ou aponévrose plantaire.

Si la distinction entre aponévrosite et aponévropathie est médicalement admise, celle entre aponévrosite et une épine calcanéenne n’est pas aussi évidente.

Qu’est-ce qu’une épine calcanéene ?



En effet, « L’aponévrosite plantaire […] correspond à l’inflammation de cette membrane. Elle est appelée "épine calcanéenne" du fait de la présence d’une ossification de sa partie calcanéenne dans les formes chroniques. Ainsi, l’épine calcanéenne n’est que la conséquence de l’inflammation chronique de l’aponévrose » (Mille & Col., 2016).

Aussi appelée épine de Lenoir, il s’agit d’une petite excroissance osseuse du calcaneum, l’os du talon, provoquant une douleur aggravée en appui et contraignant à une marche sur l’avant pied ou sur le bord externe du médio-pied.

Les deux principaux types de causes sont :

Architecturaux , « de l’arrière-pied, qu’ils soient statiques (plat, creux) ou dynamiques (valgus, pronation, varus…) entrainant une mise en tension excessive de l’aponévrose » (Ibid).

Mécaniques, « [des] tractions anormales ou répétées [sur l’aponévrose] lors des sollicitations sportives importantes (une longue marche ou une course...) [ou encore] le surpoids ou la manutention d’objets lourds » (Mille & Col., Op. cit.).

La traction répétée sur l’os du talon peut ainsi conduire à la formation d’une épine calcanéenne.

Diagnostic

Il s’agit d’abord d’écarter la présence d’une fracture ou encore de tumeur.

Concernant l’épine calcanéene : elle est détectable par radiographie.

Concernant l’aponévropathie plantaire : si une radiographie pourra mettre en évidence des micro-calcifications, l’échographie montrera un épaississement de l’aponévrose. En cas de doute, notamment si une épine calcanéene est suspectée, une IRM pourra permettre de poser un diagnostic différentiel.

Traitement

En cas d’aponévropathie plantaire, les douleurs peuvent devenir chroniques. Ce qui est à craindre est l’aggravation invalidante de la douleur, empêchant la pose du pied au sol et plus grave encore une rupture de l’aponévrose plantaire.

Le sportif pourra d’abord appliquer de la glace plusieurs fois par jour pendant quelques minutes et même masser la zone douloureuse avec des glaçons. Mais, si cela ne suffit pas ou si la douleur est récurrente, il ne faudra pas attendre plusieurs mois pour consulter un médecin. Ce dernier, après avoir posé un diagnostic, orientera alors le patient, sur prescription médicale, vers un podologue pour la conception des semelles orthopédiques et/ou vers un masseur-kinésithérapeute pour des séances qui consisteront en des étirements et/ou des séquences d’ondes de choc extracorporelles (percussions acoustiques de haute énergie) et/ou des séances de crochetage thérapeutique (élimination des adhérences et des « corpuscules irritatifs » entre les différentes aponévroses à l’aide de crochets). Les ondes de chocs permettraient de soulager 75% des douleurs (Levy Biau, Op. cit.).

En cas d’échec, donc en dernier recours, le traitement pourra consister en infiltrations de corticoïdes ou de plasma riche en plaquettes (PRP). Quoiqu’il en soit, il faudra cesser temporairement (de 3 mois à 1 an) la pratique des sports induisant des chocs aux pieds ou nécessitant des impulsions.

Ces traitements ne dispenseront pas de corriger les facteurs aggravant cités plus haut.

En cas d’épine calcanéenne et contrairement à une croyance répandue, « cette "pointe osseuse" n’a rien de douloureuse en soit […] la résection de l’ossification n’a aucun intérêt […] le traitement passera par l’allongement de l’aponévrose » (Mille & Col., 2016).

Mais, il s’agira d’abord de dinimuer des facteurs favorisant la douleur comme la sursollicitation ou le surpoids. La prescription médicale d’antalgiques et d’anti-inflammatoires sur une courte durée pourra permettre de réduire la douleur et l’inflammation aiguë. Bien que temporaire, une solution, pour soulager la zone douloureuse, consistera à utiliser des chaussures plus amortissantes voire dotées de talonnettes visco-élastiques. Plus durable, la confection, par un podologue, de semelles orthopédiques sur mesure permettra de corriger les troubles architecturaux du pied. Enfin, le recours à la kinésithérapie consitant à étirer l’aponévrose plantaire et de l’ensemble de la chaine musculaire postérieure permet de faire diminuer sa tension et de réduire l’inflammation. « Des massages transverses profonds peuvent aussi être pratiqués. Le recours à des ondes de choc, de la mésothérapie ou à une infiltration de corticoïdes localement sont d’excellents moyens thérapeutiques pour diminuer l’inflammation » (Mille & Col., Op. cit). Si le traitement médical ne suffit pas, un traitement chirurgical peut être envisagé. Celui-ci consiste à sectionner partiellement ou totalement l’aponévrose plantaire qui cicatrisera ensuite, mais distendue. L’inflammation disparaîtra ensuite d’elle-même (Ibid).

Adapter son entraînement

L’idée est de ne pas amenuiser sa condition physique durant les périodes de soins et de convalescence.

Il s’agira alors de pratiquer une autre activité telle que le cyclisme, le rameur, la natation ou toute autre activité cardio-vasculaire sans choc ni impulsion qui risquerait de mettre en tension l’aponévrose plantaire. Cette période sera aussi l’occasion de consacrer plus de temps à la musculation privilégiant un travail proprioceptif et aux étirements, voire aux assouplissements.

Conclusion

Le terme aponévropathie plantaire est plus adapté que celui d’aponévrosite pour définir les micro-traumatismes de l’aponévrose plantaire liés à l’effort, sans épine calcanéenne.

A l’inverse, une épine calcanéenne serait la conséquence de l’inflammation chronique de l’aponévrose, c’est-à-dire d’une aponévrosite.

Si une simple radiographie permet d’identifier une épine calcanéenne, c’est une IRM qui confirmera le diagnostique d’aponévropathie sans épine calcanéenne.

Parce que ces deux pathologies sont différentes, leurs traitements sont diffèrents aussi. Mais, dans les deux cas, la kinésithérapie et la confection de semelles orthopédiques sur mesure semblent incontournables en cas de persistance des symptômes.

Quoiqu’il en soit, pour que le sportif concerné par l’une ou l’autre de ces pathologies, ne verse pas dans la sédentarité au détriment de sa condition physique et de sa santé, il sera toujours possible de s’entretenir voire de progresser en s’entraînant différemment. Cela pourra consister à recourir à des activités physiques portées (natation, cyclisme, rameur) et à consacrer du temps à la pratique de la musculation spécifique et aux étirements, notamment de la plante des pieds.

Rachid ZIANE

