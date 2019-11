Apprentissages techniques : jongler entre les opportunités et les obstacles

Les périodes de l’enfance et de l’adolescence sont le théâtre de transformations multiples qui touchent aussi bien des composantes physiques, psychologiques et sociales de ces publics. L’apprentissage moteur qui consiste à s’approprier jusqu’à l’automatisation une nouvelle tâche motrice, sera en particulier largement impacté par certaines de ces transformations. Partant de cette réalité, la mise à jour des opportunités et des obstacles à l’apprentissage peut se révéler utile pour les éducateurs sportifs dont le cœur de métier est largement centré sur cette problématique.

Quels types d’apprentissages moteurs chez les enfants ?

S’agissant des enfants, nous nous intéresserons surtout à la période s’étalant de 5 à 12 ans. Au cours de ces quelques années, le réseau de connexions neuronales va se développer sous l’effet des stimulations liées à l’ensemble des tâches motrices, des jeux, des activités physiques et cognitives qui constituent le quotidien des enfants. Au fil du temps, le répertoire moteur s’enrichit et des actions jusqu’alors impossibles, sont réalisées avec de plus en plus d’aisance. Ceci s’explique entre autre, par une évolution de ce que l’on appelle le mode de contrôle de l’action. L’enfant va en effet passer par trois étapes assez caractéristiques. Tout d’abord, jusqu’à sept ou huit ans selon les cas, le contrôle de l’action est caractérisé par un mode proactif. Ceci signifie que l’action est programmée en amont de sa réalisation et qu’il est ensuite impossible de la modifier durant le déroulement de celle-ci. Dans ces conditions, toutes les activités physiques qui nécessitent des ajustements en fonction des informations à prendre pendant l’action, seront de fait très, voire trop compliquées pour les enfants de cette tranche d’âge. Ainsi, on comprend les difficultés qu’ils rencontrent pour attraper une balle suite à une longue trajectoire.

Mais petit à petit, le mode de contrôle de l’action évolue vers un mode rétroactif. Entre 7 et 9 ans généralement, les enfants acquièrent la capacité à ajuster l’acte programmé en fonction des événements se déroulant au cours de l’action. Cette prise en compte nécessitera néanmoins que les informations ne soient pas trop nombreuses et trop rapides. Sur le terrain, on constate souvent que cette réalité est respectée lorsque les aménagements ou le matériel utilisé ont vocation à ralentir l’action et à réduire le nombre d’informations à traiter. Les balles en mousse au tennis ou les jeux collectifs à effectif réduit en sont de belles illustrations.

Enfin, autour de 10 – 12 ans, vient le temps d’un contrôle mixte de l’action où l’enfant devient capable de sélectionner inconsciemment, le mode le plus approprié à l’action qu’il doit réaliser. On qualifie cette période, d’âge d’or de la motricité. Elle est le siège d’une grande plasticité motrice pour trois raisons. Tout d’abord, grâce à ce mode de contrôle de l’action qui est particulièrement favorable aux apprentissages moteurs. Cette capacité d’apprentissage est aussi le fruit de la maturation du réseau de connexions neuronales. Ainsi, les gaines de myéline qui entourent les axones, véritables chemins entre les neurones, facilitent la qualité et la vitesse de propagation de l’influx nerveux. De surcroit, la relative stabilité des dimensions segmentaires est propice à la construction du schéma corporel. On se trouve là face à une sorte de fenêtre, féconde en matière d’apprentissage moteurs, que les éducateurs sportifs peuvent exploiter pour transmettre les techniques gestuelles de base des différents sports.

Lorsque la fenêtre d’apprentissage se referme

Mais comme toute fenêtre, après le temps de l’ouverture, vient le temps de la fermeture. A ce titre, la période de l’adolescence est porteuse de nombreux paradoxes. Entre 13 et 18 ans, des transformations brutales et l’arrivée à maturation de plusieurs systèmes hormonaux, vont à la fois offrir de nouveaux possibles face aux activités physiques, tout en étant parsemés d’obstacles qui seront autant de défis pour les entraîneurs. Si pour les garçons, la production accrue d’hormones anabolisantes est favorable au développement de qualités physiques telle que la force, la vitesse ou l’endurance, le pic de croissance se présente comme une nouvelle contrainte en terme d’apprentissages moteurs. En effet, cette accélération soudaine de la croissance va se traduire par un gain de taille d’une dizaine de centimètres en un an. Cela va considérablement perturber le schéma corporel. Cette perturbation est d’autant plus marquée que la croissance n’est pas homogène. Elle se réalise selon une logique centripète. Cela signifie que ce sont d’abord les extrémités du corps (pieds, mains) qui grandissent alors que le tronc ne sera touché que plus tard. Ceci explique l’apparence disproportionnée d’adolescents affublés de jambes et de bras qui semblent trop longs pour eux. Le schéma corporel s’en trouve fortement affecté, compliquant l’acquisition de nouvelles habiletés motrices.

Cette difficulté est amplifiée par l’apparition d’une plus ou moins grande raideur musculaire. Sur ce point, ce sont surtout les garçons qui sont impactés. Les filles, en revanche, conservent une partie de leur souplesse grâce à l’effet protecteur des œstrogènes sur l’extensibilité musculo-tendineuse. Chez les garçons à l’inverse, l’arrivée à maturité du maillage de collagène du tissu conjonctif accentue la résistance à l’étirement musculaire. En matière d’entraînement, l’éducateur sportif devra être patient et opérer quelques choix. S’agissant des apprentissages moteurs, l’heure est plus à la consolidation des acquis qu’à la construction de nouveaux gestes techniques.

Conclusion

Ici comme dans bien d’autres domaines, la patience est de rigueur. Il est essentiel de raisonner à long terme dans l’intérêt des jeunes qui nous sont confiés. L’art de l’entraînement consiste en définitive à s’appuyer sur les spécificités que portent les publics tout au long de leur évolution. Au-delà des résultats immédiats, n’est-il pas du devoir de l’encadrement de faire en sorte que différentes formes de pratiques physiques se succèdent tout au long de la vie ?

Thierry MAQUET - UPEC