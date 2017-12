Atelier équilibre : et si on allait dehors !

Il y a exactement un an, nous vous proposions un article sur l’équilibre et la prévention des chutes. A cette occasion, nous avions souligné la politique volontariste engagée de longue date par le Département du Val-de-Marne face à ce problème de santé publique. Cette année, nous avons ciblé nos interventions dans trois résidences pour personnes âgées : La cité verte de Sucy-en-Brie, la résidence de l’abbaye à Saint-Maur-des-Fossés et la résidence des bords de Marne de Bonneuil-sur-Marne. Après une phase de sensibilisation du public, des ateliers vont être organisés au sein même de ces résidences. Les cycles et les contenus labélisés respectent un protocole assurant la sécurité et la mise en confiance des individus.

Les séances se déroulent en salle en présence d’au moins un enseignant spécialiste parfois secondé par un stagiaire. Comme dans toutes prises en charge, se posent à un moment les problèmes liés à la continuité, aux infrastructures et à l’autonomie du public pour finaliser et amplifier les progrès prometteurs que l’on constate la plupart du temps. C’est précisément une de ces questions que s’est posée Patricia HAINE, spécialiste de l’activité physique adaptée formée à l’université de Créteil/Marne-la-Vallée. Son témoignage et son retour d’expérience nous paraissent intéressants pour faire évoluer nos représentations et nous amener à explorer d’autres approches avec les personnes âgées.

Le point de départ de la réflexion

A l'heure où la plupart des professionnels de santé s'entendent sur la nécessité de la marche rapide à raison d'une demi-heure par jour pour rester en forme (en adoptant une régime alimentaire équilibré), le grand public traduit : "Qu'une demi-heure de marche par jour est nécessaire et suffisant pour rester en forme". Or, il est évident qu'en vieillissant cela est loin d'être suffisant. Les professionnels de l'activité physique adaptée ont donc mis au point un patchwork d'activités complémentaires permettant de prévenir les effets délétères dus à l’avancée en âge. En résumé, il est courant d’associer, sur une semaine, des activités d'assouplissement (stretching,yoga..) à des activités de renforcement musculaire (lutte contre la fonte musculaire) et un entraînement d'endurance (renforcement du système cardiovasculaire). En parallèle, certains se sont plus particulièrement penchés sur les risques potentiels de chute dus aux pertes de l'équilibre. A l'issue de nombreuses études, des programmes d'équilibre ont été montés et proposés aux seniors autonomes (se déplaçant sans aide technique) en salle pendant plusieurs semaines (12 semaines en moyenne).

Face aux limites de ces programmes, mon questionnement était le suivant : Pourquoi travailler l'équilibre uniquement en salle chez des personnes autonomes ?

J'ai donc tenté, durant 18 mois, une expérience avec des adhérents bénévoles de l'association S.pas-liés.



Evaluation de départ en avril 2016

Groupe

5 Séniors (entre 75 et 85 ans) sédentaires depuis plus de dix ans pour certains. Ne se déplacent qu'avec une aide technique (canne ou rolateur). Impossible de se relever sans aide des mains. "Up and go" dépassant les 5 minutes. Mobilités bassin, hanche, genoux réduites. Peur et refus d'aller dehors.

Programme proposé

12 séances de travail d'équilibre en salle (programme classique) pour mobiliser et reprendre confiance en soi.

Lors de la 13ème et 14ème semaines

Introduction du programme en plein air avec aide technique (canne ou rolateur). Distance parcourue en plein air : 200 mètres (varie un peu entre chaque adhérent) en 45 minutes avec au moins 5 pauses de 5 minutes minimum. Essoufflement très important, mais ravis d'être dehors. Prêts à continuer l’expérience. Il est à noter que le travail du cardio en salle avait été impossible par refus des participants.

A partir de la 15ème semaine

Les aides techniques sont remplacées par des bâtons de marche nordique (sans gantelets) réglés de manière à ce que bras et avant-bras soient à angle droit. De cette façon, les bâtons aident à la verticalité sans pour autant supporter le poids de corps. Les bras restent actifs, les abdominaux ainsi que les muscles posturaux du dos sont sollicités. Des mini-parcours santé sont réalisés ponctués d'exercices de renforcement musculaire, d'équilibre et d'assouplissement. Les séances durent une heure (jusqu'à une heure trente parfois lorsque les participants sont en forme et n'ont pas envie de rentrer). La distance parcourue augmente progressivement

Interruption momentanée du travail en plein air en janvier et février (météo) mais maintien des acquis (sauf cardio) en salle.

Reprise des activités en plein air début mars 2017.

Résultats Octobre 2017

Distance parcourue 1km200 en 45 minutes avec bâtons et sans pause. Attaque du pas par le talon. Mobilité du bassin retrouvée. Appui sur un pied encore difficile sans bâton. Taux d'absentéisme quasi nul pendant ces 18 mois. Et le plus important, de façon autonome, les personnes ressortent de chez elles et prennent plaisir à aller se promener.

Alors pourquoi se limiter au travail de l'équilibre en salle ?

Ne pas chuter à son domicile c'est très bien et nécessaire. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. La pratique en plein air outre la production d'endorphines est le moteur de : la régulation de la mélatonine, l’activation de production endogène de vitamine D (importante pour fixer le calcium), l'activation du système immunitaire. A cela s’ajoute :" LA MOTIVATION". Voilà toute la différence !

Contenus des sorties

Parcours de marche avec bâtons de marche nordique (sans gantelets).

La distance est augmentée progressivement et on se fixe des objectifs visuels : le chêne, la barrière, le banc…. Haltes pendant le parcours avec renforcement musculaire et/ou équilibre en utilisant le mobilier urbain. L’intensité des exercices dépendra de l’état de fatigue des participants (et aussi de la météo). Nous travaillons tous les groupes musculaires avec cependant une préférence pour le dos, les quadriceps, et le gainage global dans les exercices d’équilibre.

Malgré la fragilité du groupe, toutes sortes d’exercices d’équilibre sont pratiquées. Franchissement d’obstacles, appui monopodal sur sol instable, yeux fermés, attaque du pas par le talon, mobilité du bassin autour de l’axe colonne vertébrale, double tâche… Etirements (détente des chaines musculaires sollicitées) à chaque fin d’exercice.

Avantages du plein air

Pendant la marche, les participants peuvent discuter entre eux (double tâche), observent les écureuils, les arbres, la nature. Leur attention est très sollicitée. Certains exercices plus difficiles à exécuter conduisent au silence mais de façon ponctuelle. L’aspect convivial est mis en avant. Les participants s’encouragent mutuellement. Les bâtons introduisent une notion « sportive » et non médicale comme pourraient le faire la canne ou le déambulateur. Les sols en plein air peuvent être humides et glissants (feuilles mortes), l’équilibre est entraîné « grandeur nature ». Les participants ne se sentent pas en « réadaptation » mais en promenade !

Le regard des autres promeneurs les encourage. Si au départ, les autres utilisateurs du parc était surpris de voir ce type de public pratiquer une activité physique, avec le temps des échanges se sont faits.

Difficulté majeure de la mise en place de ce type de pratique : le travail en petits groupes et l'introduction un à un de chaque nouveau participant est indispensable notamment pour des raisons de sécurité. Les premiers venus doivent être partiellement autonomes pour que l’animateur puisse accueillir un nouveau venu.

Conclusion

Si l’on connait aujourd’hui les exercices et situations qui sont les plus adaptés en matière de réhabilitation des fonctions d’équilibration, rien d’efficace ne pourra être envisagé si l’on n’obtient pas l’adhésion des principaux concernés. La nature humaine se caractérise en effet par des instances subjectives non négligeables mêlant le psychologique, le social et le sensible. L’avancée en âge est fréquemment associée à des états dépressifs, du dénie, un repli sur soi…

Ainsi, en réponse à l’utilisation du déambulateur qui peut être vécu comme un naufrage, l’utilisation de plus en plus répandue de bâtons de marche se présente comme une piste intéressante à explorer. L’expérience présentée ici a permis de sortir quelques personnes d’une sédentarité installée de longue date. Sortir pour se balader devient plus qu’un symbole !

Patricia HAINE & Thierry MAQUET

